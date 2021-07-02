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Ще одна вакцина від коронавірусу виявилися ефективною від небезпечного штаму "Дельта"

Ще одна вакцина від коронавірусу виявилися ефективною від небезпечного штаму "Дельта"

Associated Press

Ефективність вакцини J&J від найбільш заразних штамів коронавірусу сягає 85%.

Однокомпонентна вакцина від коронавірусу, створена американською компанією Johnson & Johnson, продемонструвала високу ефективність у боротьбі зі штамом "Дельта", який вперше виявили в Індії і вважається більш заразним і швидко поширюється світом.

Про це свідчить інформація, опублікована на сайті розробника.

У компанії кажуть, що тривалість імунної відповіді становить не менше восьми місяців. Науковці дослідили кров 8 вакцинованих добровольців протягом встановленого періоду і дійшли висновку, що антитіла і клітини імунної системи здатні нейтралізувати вірус.

"Johnson & Johnson повідомила про дані, які показали, що її однокомпонентна вакцина проти коронавірусу виробляє сильний, тривалий захист від штаму "Дельта, який швидко поширюється", - сказано в повідомленні.

Крім того, в повідомленні наголошується, що даний препарат ефективний і стосовно інших "широко поширених штамів SARS-CoV-2".

"У дослідженні одноразова вакцина Johnson & Johnson проти COVID-19 була на 85% ефективна проти важких/критичних захворювань і продемонструвала захист від госпіталізації і смерті. Вакцина була незмінно ефективної у всіх регіонах, досліджених у світі, включаючи Південну Африку і Бразилію, де протягом періоду дослідження була висока поширеність нових варіантів коронавірусу", - йдеться в тексті.

Нагадаємо, учені з університету Вашингтона в Сент-Луїсі у новому дослідженні з'ясували, які вакцини можуть роками захищати від коронавірусу. Детально про це читайте тут.

Державний санітарний лікар Ігор Кузін про розповсюдження штаму "Дельта" в Україні

Державний санітарний лікар Ігор Кузін про розповсюдження штаму "Дельта" в Україні