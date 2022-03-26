Ще одна війна у світі: Саудівська Аравія оголосила про операцію у Ємені

Ще одна війна у світі: Саудівська Аравія оголосила про операцію у Ємені

Коаліція арабських держав повідомила, що у відповідь на обстріли вона завдала удару по контрольованій хуситами столиці Сані та портовому місті Ходейда на Червоному морі.

Саудівська Аравія оголосила про проведення воєнної операції у Ємені, оскільки єменські хусити обстріляли нафтовий гігант Aramco та електростанцію Аль-Мухтара.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, Aramco — найбільша з видобутку та запасів нафти компанія планети, яка належить уряду Саудівської Аравії. Хусити — воєнізована ісламська організація з Ємену, яка виборює повний контроль у цій країні. Її пов’язують із Іраном. Атака відбулася напередодні тимчасового перемир’я перед священним для мусульман місяцем Рамадан (2 квітня — 2 травня).

Коаліція арабських держав неодноразово заявляла про стриманість військових дій, проте у суботу повідомила про проведення військової операції, метою якої є захистити глобальні джерела енергії та забезпечити ланцюжки поставок.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії звинуватило Іран у тому, що він продовжує озброювати хуситів балістичними ракетами та сучасними безпілотниками, наголосивши, що атаки "приведуть до зниження виробничих потужностей Королівства та його здатності виконувати свої зобов’язання перед світовими ринками". Натомість Тегеран усе заперечує.

Коаліція арабських держав повідомила, що у відповідь на обстріли вона завдала удару по контрольованій хуситами столиці Сані та портовому місті Ходейда на Червоному морі.

Представник хуситів Яхья Сареа заявив, що в п’ятницю вони запустили ракети по об'єктах Aramco в Джидді, місто на заході Саудівської Аравії, а безпілотниками атакували нафтопереробні заводи Рас-Танура і Рабіх, а також заявив, що вони завдали ударів по "життєво важливих об'єктах" Ер-Ріяде, столиці Королівства.

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив напади на союзну Саудівську Аравію та заявив, що США " продовжуватимуть працювати з Ер-Ріядом над зміцненням його оборони, працюючи над міцним урегулюванням конфлікту в Ємені".

Нагадаємо, у суботу у Варшаві президент Джо Байден зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. У зустрічі також візьмуть участь державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

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