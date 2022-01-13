Ще одна європейська країна посилила правила в'їзду для туристів

Словенія посилила обмежувальні заходи через зростання захворюваності на COVID-19.

У Словенії на тлі погіршення ситуації з коронавірусом вводять нові обмеження для туристів.

Про це повідомляється на сайті поліції країни.

Уточнюється, що рішення набуло чинності 10 січня 2022 року. За новими правилами, для іноземців, які хочуть в'їхати до Словенії і не проходити карантин, треба здати ПЛР-тест, термін дії якого скоротили до 48 годин від взяття аналізу, а термін дії швидкого антиген-тесту скорочується до 24 годин.

Також скорочено тривалість домашнього карантину з 10 до 7 днів. Громадяни, які мають піти на ізоляцію після в'їзду до Словенії, може вийти з неї раніше, якщо на 5 день карантину здадуть ПЛР-тест і отримають негативний результат.

Громадським транспортом у країні тепер зможуть користуватися лише особи з документом про вакцинацію, перенесене захворювання або негативним тестом. Носіння маски у транспорті обов'язкове.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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