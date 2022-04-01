Ще трохи побудуть: Пентагон поки не має наміру забирати американських десантників з Польщі

Ще трохи побудуть: Пентагон поки не має наміру забирати американських десантників з Польщі

Ударна група авіаносця “Гаррі С. Трумен” також затримається в Середземному морі.

Військовослужбовці 82-ї повітряно-десантної авіації США, які перебувають у Польщі, залишаться на позиціях "ще деякий час".

Про це сказав речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в четвер, 31 березня.

Він також додав, що ударна група авіаносця “Гаррі С. Трумен” в Середземному морі також залишиться на місці.

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Джон Кірбі нагадав, що і 82-а повітряно-десантна, і авіаносна ударна група “Трумена” не були розгорнуті “так давно”, а лише приблизно “вісім-шість тижнів” тому.

Обидві групи були відправлені в Європу у відповідь на вторгнення Росії до України. За даними Пентагону, у Польщі в рамках цього розгортання дислокуються близько 7000 військовослужбовців та підрозділів їх підтримки з 82-ї повітряно-десантної частини.

Літаки авіаносця “Трумен” виконували польоти на підтримку зусиль США та НАТО щодо зміцнення східного флангу НАТО після російського вторгнення в Україну.

“Незалежно від того, чим закінчиться ця війна, незалежно від того, коли вона закінчиться, середовище безпеки в Європі буде іншим. І нам доведеться на це відповісти”, – зауважив з цього приводу Кірбі.

Нагадаємо, Пентагон переміщує 200 морських піхотинців з Норвегії до Литви в рамках поточної реакції США на вторгнення Росії в Україну. Також до Східної Європи відправляються близько 10 літаків F-18 Hornets і декілька військово-транспортних літаків C-130.

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