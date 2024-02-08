Ще в одній країні світу працівникам дозволять ігнорувати дзвінки начальства у неробочий час

Подібні закони вже діють у Франції та Іспанії.

Австралія ухвалить закони, які дають працівникам право безкарно ігнорувати необґрунтовані дзвінки та повідомлення від своїх начальників у неробочий час, а роботодавці, які порушують це правило, можуть бути оштрафовані.

Про це пише Reuters.

Таке право є частиною багатьох змін у законах про трудові відносини, запропонованих федеральним урядом відповідно до парламентського законопроєкту, який захистить права працівників і допоможе відновити баланс між роботою та особистим життям.

Подібні закони, що дають право вимикати свої пристрої, вже діють у Франції, Іспанії та інших країнах Європейського Союзу.

Більшість сенаторів наразі заявили про підтримку цього закону, заявив у середу міністр зайнятості Тоні Берк. За його словами, це забороняє співробітникам працювати понаднормово без оплати, надаючи їм право відмовитися від необґрунтованих контактів у неробочий час.

"Ми просто говоримо, що той, кому не платять 24 години на добу, не повинен піддаватися покаранню, якщо він не онлайн і не доступний 24 години на добу", - заявив прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе.

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Очікується, що законопроєкт буде внесено до парламенту пізніше цього тижня.

Законопроєкт також містить інші положення, такі як більш чіткий шлях від тимчасової до постійної роботи і мінімальні стандарти для тимчасових працівників і водіїв вантажівок.

Втім, деякі політики, групи роботодавців та корпоративні лідери попередили, що право на відключення положень є надмірним та підірве рух до гнучкого графіку роботи та вплине на конкурентоспроможність.

Зі свого боку, прихильники законопроєкту зазначили, в середньому австралійці щороку працюють шість тижнів без понаднормової оплати — це більш ніж $60,1 мільярда невиплаченої заробітної плати в економіці.

"Цей час належить вам, а не вашому босу", — наголосив австралійський політик Адам Бандт.

Нагадаємо, у Канаді протестували чотириденний робочий тиждень. Результати експерименту приголомшують.

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