Ще в одній країні світу працівникам дозволять ігнорувати дзвінки начальства у неробочий час

Подібні закони вже діють у Франції та Іспанії.
Австралія ухвалить закони, які дають працівникам право безкарно ігнорувати необґрунтовані дзвінки та повідомлення від своїх начальників у неробочий час, а роботодавці, які порушують це правило, можуть бути оштрафовані.
Про це пише Reuters.
Таке право є частиною багатьох змін у законах про трудові відносини, запропонованих федеральним урядом відповідно до парламентського законопроєкту, який захистить права працівників і допоможе відновити баланс між роботою та особистим життям.
Подібні закони, що дають право вимикати свої пристрої, вже діють у Франції, Іспанії та інших країнах Європейського Союзу.
Більшість сенаторів наразі заявили про підтримку цього закону, заявив у середу міністр зайнятості Тоні Берк. За його словами, це забороняє співробітникам працювати понаднормово без оплати, надаючи їм право відмовитися від необґрунтованих контактів у неробочий час.
"Ми просто говоримо, що той, кому не платять 24 години на добу, не повинен піддаватися покаранню, якщо він не онлайн і не доступний 24 години на добу", - заявив прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе.
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Очікується, що законопроєкт буде внесено до парламенту пізніше цього тижня.
Законопроєкт також містить інші положення, такі як більш чіткий шлях від тимчасової до постійної роботи і мінімальні стандарти для тимчасових працівників і водіїв вантажівок.
Втім, деякі політики, групи роботодавців та корпоративні лідери попередили, що право на відключення положень є надмірним та підірве рух до гнучкого графіку роботи та вплине на конкурентоспроможність.
Зі свого боку, прихильники законопроєкту зазначили, в середньому австралійці щороку працюють шість тижнів без понаднормової оплати — це більш ніж $60,1 мільярда невиплаченої заробітної плати в економіці.
"Цей час належить вам, а не вашому босу", — наголосив австралійський політик Адам Бандт.
Нагадаємо, у Канаді протестували чотириденний робочий тиждень. Результати експерименту приголомшують.
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