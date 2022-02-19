Ще є час для дипломатії: Байден знову попередив РФ про "жорсткі санкції" у разі нападу на Україну

Президент США запевнив, що Захід сповнений рішучості дати відсіч Росії у разі нападу на Україну.
Президент США Джо Байден попередив, що Вашингтон ухвалить жорсткі санкції, якщо Росія наважиться на вторгнення до України. Водночас він запевнив Москву, що ще є час для дипломатії.
Про це очільник Білого дому сказав на брифінгу у зв'язку з загостренням на Донбасі і загрозою РФ.
"Найголовніше — США разом зі своїми союзниками та партнерами будуть продовжувати надавати підтримку Україні перед лицем російської загрози. Захід сповнений рішучості: ми готові накласти серйозні санкції щодо Росії, якщо вона продовжить таким чином діяти", — зазначив Байден.
Президент США наголосив, що у Кремлі ще є шанс "піти дипломатичним шляхом".
"Ще не пізно провести деескалацію і повернутися за стіл переговорів", — закликав він.
Байден розповів, що Росія погодилася провести зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим 24 лютого в Європі.
"Але якщо Москва влаштує військові дії до цього, це означатиме, що вони (росіяни. — Ред.) грюкнули дверима перед обличчям дипломатії і зробили вибір на користь війни. І вони сплатять жорстку ціну. Не лише з боку союзників, але і з боку світу", — запевнив очільник Білого дому.
Він зазначив, що США, Європа, НАТО і "весь вільний світ" погоджується: у РФ є вибір між війною та стражданнями з однієї сторони і дипломатією з іншої.
Нагадаємо, Джо Байден розповів, чи варто Зеленському летіти на Мюнхенську конференцію.
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