Ще є фрахт, логістика, заходження в порти іноземних суден: Путін відповів Гутеррешу щодо "зернової угоди"

Лист з пропозиціями щодо Чорноморської зернової ініціативи, за словами генсека ООН, було надіслано очільнику Кремля напередодні.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія продовжить "зернову угоду", якщо будуть виконані такі умови, як фрахт, логістика, заходження в порти іноземних суден. Щодо листа генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша стосовно підключення "Россельхозбанка" до SWIFT, Путін заявив, що поки не бачив його.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше Гутерреш сказав, що розраховує на те, що спрямовані президенту Росії пропозиції щодо Чорноморської зернової ініціативи допоможуть вирішити питання з її продовженням.

Зазначимо, що лист з пропозиціями щодо Чорноморської зернової ініціативи було надіслано очільнику Кремля напередодні.

"Але ми в контакті зі співробітниками ООН. Я повторюю, що вони щиро прагнуть до того, щоб західні країни виконали взяті на себе зобов'язання, але у них поки нічого не виходить", - сказав Путін.

Генсекретар ООН заявив, що в організації "віддані зусиллям щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи та забезпечення успішного експорту російського продовольства і добрив".

"Саме у зв'язку з цим я надіслав президенту Путіну листа з низкою пропозицій, які, я сподіваюся, дадуть нам змогу відшукати позитивний спосіб просування", - сказав Гутерреш на преспідході з прем'єром Бельгії Александером де Кроо в Брюсселі.

Представник генсека Стефан Дюжаррік повідомив, що Гутерреш 11 липня надіслав президенту РФ лист із пропозицією щодо збереження чорноморської зернової ініціативи.

"Генсек надіслав листа президенту Росії Володимиру Путіну, в якому виклав пропозицію, націлену на узгодження необхідного подальшого виконання меморандуму про взаєморозуміння і підтримання функціонування важливої чорноморської угоди", - сказав Дюжаррік.

Нагадаємо, генсекретар ООН Антоніу Гутерреш написав очільнику Кремля Путіну листа, де просив зберегти "зернову угоду". Документ було укладено влітку 2022 року за участю України, Туреччини та ООН.

Домовленості гарантували безпечний прохід суден із зерном з українських портів.

Раніше стало відомо, що РФ покине "зерновий коридор" у липні 2023 року.

Тим часом український президент Володимир Зеленський впевнений, що "зернова угода" не повинна залежати від настрою Путіна.

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