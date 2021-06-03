"Щепися і випий пива": що Байден пропонує американцям в обмін на вакцинацію від коронавірусу

У червні жителі США, які щепляться від COVID-19, зможуть отримати безкоштовні круїзи, квитки на Суперкубок і навіть мільйон доларів.

Президент США Джо Байден в середу, 2 червня, оголосив про "місяць дій", покликаний на максимальну вакцинацію американців від COVID-19 до свят 4 липня.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що американський лідер сподівається до Дня незалежності США щепити хоча б однією дозою вакцини від коронавірусу 70% дорослого населення.

"Чим більше людей ми вакцинуємо, тим більшого успіху ми доб'ємося в боротьбі з цим вірусом", - вказав Байден.

Білий дім домовився із компанією Anheuser-Busch про надання всім американцям старше 21 року безкоштовної порції пива за щеплення від COVID-19. "Спробуй і випий пива", - казав Байден, рекламуючи промоушен, хоча сам утримується від вживання алкоголю.

Окрім того, адміністрація американського президента домовилася з KinderCare, Learning Care Group, Bright Horizons і YMCA про забезпечення безкоштовного страхування по догляду за дітьми для американців, які потребують щеплення або допомоги при відновленні після побічних ефектів.

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Також в країні розпочнуть співпрацю з понад тисячею афроамериканских перукарень та салонів краси, співробітникам яких розкажуть про дію вакцини, щоби ті пропагували щеплення серед своїх клієнтів.

Чимало аптек у США тепер працюватимуть довше і щоп'ятниці залишатимуться відкритими вночі.

Тим часом віцепрезидентка Камала Гарріс очолить тур вакцинації "Ми можемо зробити це", в якому візьмуть участь перша леді Джилл Байден, другий джентльмен Даг Емхофф і представники Кабінету міністрів США. Тур зосередиться на півдні країни.

Більше того, американська служба доставки їжі DoorDash витратить два мільйони доларів на подарункові карти, які центри здоров'я надаватимуть пацієнтам за щеплення від COVID-19, а CVS розіграє серед вакцинованих низку призів, зокрема безкоштовні круїзи і квитки на Суперкубок.

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До того ж, у Вищій лізі бейсболу організують клініки з вакцинації і роздаватимуть квитки на ігри, а мережа супермаркетів Kroger щотижня впродовж місяця розігруватиме мільйон доларів серед вакцинованих людей.

Як повідомлялося, понад 162 мільйони американців старше 18 років або 62,9% всього дорослого населення отримали перше щеплення від коронавірусу, з них понад 133 мільйони людей або 52% дорослих вважаються повністю вакцинованими.

У 12 штатах показник щеплених щонайменше однією дозою вакцини від COVID-19 перевищує 70%. Рекордсменами є штати Вермонт і Гаваї, де першу ін'єкцію отримали понад 80% дорослих жителів.

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