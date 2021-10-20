"Щит Союзу": Росія проведе масштабні воєні навчання з Білоруссю

Резервісти перекінуті на навчання до Калінінградської області. Фото: function.mil.ru

Також Москва і Мінськ підготували військову доктрину Союзної держави, яку планують затвердити найближчим часом.

Москва і Мінськ проведуть в 2023 року спільні військові навчання "Щит Союзу".

Про це заявив міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу на спільній колегії військових відомств РФ і Білорусі, пише Sputnik.

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"Найбільш масштабним заходом стане спільне навчання "Щит Союзу", яке проведемо у 2023 році", — зазначив Шойгу.

Також він розповів, що Москва і Мінськ підготували військову доктрину Союзної держави, яку планують затвердити найближчим часом.

"В умовах зростаючих для Союзної держави загроз проведення узгодженої військової політики набуває для Росії і Білорусі особливої актуальності", — сказав російський міністр оборони.

Відзначимо, що ці навчання проводяться один раз на два роки почергово — в Білорусі вони називаються "Захід", в Росії — "Щит Союзу".

Раніше нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв заявив про загрозу широкомасштабної війни з Білоруссю.

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