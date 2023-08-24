"Що б не сталося з ним, російська еліта розцінить це як акт відплати": в РФ вважають, що Путін вбив Пригожина

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин, схоже, мертвий. Але його привид може переслідувати російського президента Володимира Путіна, який засудив його як зрадника.

Про це пише Washington Post.

"Очевидна загибель Пригожина під час катастрофи літака, пасажиром якого він був, очищає сцену зухвалого суперника Путіна. Але припущення про вбивство посилять у деяких росіян відчуття, що країна повернулася до нестабільності, змішаної з жорстокою політикою часів Сталіна. Що б не трапилося з ним, російська еліта розцінить це як акт відплати", — сказала російська аналітикиня Фонду Карнегі Тетяна Станова.

За її словами, Кремль заохочуватиме припущення, що Путін помстився Пригожину, якими б не були факти.

"Путін є головним апостолом відплати", — сказав директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс минулого місяця.

Тож росіяни припустять, що саме Путін причетний до катастрофи приватного літака.

Якщо факти підтвердяться, очільник Кремля за короткий термін зміцнить свої позиції. Людини, яку він звинуватив у "збройному заколоті", немає. Російська оборона тримається в Україні. Утримання Тому Путін при владі тримається міцніше, ніж два місяці тому.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вперше висловився про катастрофу літака ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у Тверській області лише 24 серпня.

Тим часом в Україні одразу ж почали жартувати про падіння літака Пригожина, мовляв, російська ППО працює, коли захоче. Інші дописували, що це такий "подарунок" Україні до Дня Прапора і Дня Незалежності.

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