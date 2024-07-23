Що буде із підтримкою України після відмови Байдена від участі у виборах-2024 — FT

Чи означає відмова Байдена від участі у виборах-2024 припинення підтримки України?

Відмова Джо Байдена від участі у президентських перегонах дає йому можливість зосередитися на зовнішній політиці, зокрема, завершенні протистояння Ізраїлю та ХАМАС, а також забезпеченні підтримки України в боротьбі з РФ.

Про це пише Financial Times.

У Байдена тепер є можливість залишити за собою значну спадщину, зокрема в питаннях міжнародної політики, пише Financial Times.

"Перше випробування" нового життя Байдена відбудеться цього тижня, — чинний лідер Сполучених Штатів зустрінеться у Вашингтоні з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу", — повідомляють ЗМІ.

Чи займатиметься Байден 6 наступних місяців

Як пише видання із посиланням на слова наукового співробітника Вашингтонського інституту близькосхідної політики Денніса Росса, одне з найважливіших завдань для Байдена — це завершення війни в Газі.

Напередодні свого візиту Нетаньягу повідомив, що 24 липня він виступить перед Конгресом із більш примирливою промовою, ніж 2015 року. Тоді він обрушився з критикою на адміністрацію 44-го президента США Барака Обами за прагнення укласти ядерну угоду з Іраном.

Прем'єр-міністр хоче заручитися підтримкою американської громадськості щодо військових дій Ізраїлю, і ця мета стала ще складнішою у зв'язку з політичними потрясіннями в США в останні два тижні.

Що буде із підтримкою України

Одним із найважливіших пріоритетів для Байдена стане забезпечення максимально можливої підтримки України, в разі перемоги Дональда Трампа в листопаді 2024-го, пише видання. Експрезидент згадував, що може переглянути військову допомогу Україні, якщо вона не вступить у переговори з Росією.

Офіційні особи та аналітики кажуть, що поточна адміністрація навряд чи зможе просунути ще один пакет допомоги Києву до кінця терміну повноважень Байдена. Раніше цього року Конгрес ухвалив пакет допомоги в розмірі 61 млрд доларів, розрахований до початку 2025 року. Але президент може забезпечити завершення двосторонніх угод з Україною і просунути будь-яку допомогу, яка буде доступна Києву, до закінчення його терміну.

"Можна прискорити деяке постачання, проте, якщо Трамп виграє вибори, він буде в змозі контролювати потік військової допомоги", — зазначив виконавчий директор аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" у Вашингтоні Річард Фонтейн.

Тим часом колишній високопоставлений чиновник Пентагону, який опікувався Європою і НАТО, Джим Таунсенд впевнений, що Байден міг би допомогти зміцнити свою репутацію, завітавши до Києва, коли в країну прибудуть американські F-16, приміром.

Нагадаємо, Джо Байден перед завершенням своєї каденції може ухвалити для України важливі рішення. ТСН.ua вже повідомляв, про що саме йдеться.

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