Що буде, коли Ізраїль досягне своїх цілей в операції в Лівані: експерт відповів

Якщо Ізраїль досягне своєї мети в операції проти ХАМАС і "Хезболли", це може забезпечити країні "передишку" всього на 10-15 років.

Успіх ізраїльських військ на півдні Лівану в рамках операції проти сил "Хезболли" дасть Ізраїлю декілька років "відпочинку". Але Іран може відновити свої збройні групування.

Про це заявив політик, історик і дипломат Роман Безсмертний у коментарі РБК-Україна.

"Якщо говорити про ХАМАС і "Хезболлу", то я скажу так, що якщо Ізраїль доб'ється своєї мети, то він буде мати передишку на 10-15 років. Але не більше, даруйте. Тому що розмови, які ведуться навколо нинішньої ситуації на Близькому Сході, вони ж не торкаються ключового питання", - вважає Безсмертний.

На його думку, допоки політика Ірану не буде змінюватись, до того часу Ізраїлю необхідно бути завжди готовим, що розпочнеться війна.

"Вона може розпочатися вже не з причини активної діяльності ХАМАСу. Можливо, через певний час не з причин активної діяльності "Хезболли". Ну то є ще джихадисти, які знаходяться у Сирії, частина в Єгипті. Є ще хусити, які точнісінько отак належать до проксі сил Ірану. Зрештою іранському КВІРу (Корпус вартових ісламської революції - ред.) нічого не варто купити собі ще декілька подібних проксі сил і оснастити їх такою, а може й більшою кількістю ракетних комплексів, ракет підготувати, безпілотників", - розповів експерт.

На його думку, те, що робить сьогодні Ізраїль - має викликати повагу. Адже це чи не єдина держава і її керівництво, яке насправді розуміє, з чим воно має справу.

"Вони прекрасно усвідомлюють, що хто б там не був - Ях'я Сінвар чи Хасан Насралла, вони є маріонетки, чи були, в руках фундаменталістського режиму в Ірані. І тому або Ізраїль домагається як можна щільнішої ліквідації цих терористичних організацій, або громадяни Ізраїлю будуть ходити під загрозою терористичного акту, подібного 7 жовтня минулого року, постійно", - підкреслив він.

Однак Безсмертний стурбований розмовами навколо того, як правильно чи неправильно діє Ізраїль.

"Ізраїль захищається. Він захищається, тому що він розуміє: і ХАМАС, і "Хезболла", і хусити, і джихадисти, і ІДІЛ - це все терористичні організації. Вони права на існування просто не мають. А якщо якісь політичні сили чи держави, вони вирішили чекати, поки терор прийде на їхню територію, то для них це і для їхнього суспільства обійдеться дуже дорого", - зауважив він.

Нагадаємо, що Ізраїль розпочав військову операцію в Лівані: завдає масованих ударів по Бейруту.

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