Що буде, коли Путін помре: хто ділитиме владу та можливості перевороту в РФ

Світові ЗМІ обговорюють сценарії спадкоємності в Кремлі після того, як анонімний Telegram-канал поширив новину про смерть президента РФ Володимира Путіна.

Британське видання Independent назвало можливих кандидатів на пост президента Росії.

Михайло Мішустін

Нинішній прем'єр-міністр Михайло Мішустін автоматично та легітимно стає лідером Росії.

Коли ж Путін усе-таки помре або раптово піде у відставку, у Ради Федерації є 14 днів, щоб оголосити дострокові президентські вибори. Якщо Рада Федерації не зможе впоратися з поставленим завданням, тимчасовим виконувачем обов'язків президента стане прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Автори матеріалу зазначають, що перед Мішустіним стояло "незавидне завдання з порятунку економіки, але він мало що сказав про російсько-українську війну", а джерела, близькі до Кремля, підтверджують, що він не знав про наміри Путіна здійснити повномасштабне вторгнення.

Однак дехто вважає Мішустіна малоймовірним кандидатом на постійне призначення з огляду на недостатню популярність серед найближчого оточення Путіна, прихильників і підспівувачів.

Сергій Кирієнко

Це ім'я часто згадується серед людей, які можуть очолити країну, — Кирієнко входить до найближчого оточення Путіна. За інформацією кремлівських джерел, він має практично щоденний доступ до нинішнього президента й підтримує хороші стосунки з основними ключовими фігурами в політичній еліті Росії. З огляду на провали та недоліки російсько-української війни, Сергія Шойгу більше не можна розглядати як імовірного кандидата на роль попередника Путіна.

Микола Патрушев

Секретар Ради безпеки Росії Патрушев знайомий із Путіним ще від часів роботи в КДБ. За інформацією з інсайдерських джерел, саме він був головним стратегом вторгнення до України у 2014-му і 2022 роках.

71-річний чиновник є одним із небагатьох людей, до яких дослухається Путін. Водночас, згідно з кремлівськими інсайдами, на місце наступника Путіна претендує і син Патрушева — Дмитро, який зараз є міністром сільського господарства РФ.

Дмитро Медведєв

Медведєв відомий як один із найближчих союзників Путіна, вважається одним із його реальних потенційних наступників. Медведєв уже обіймав посаду президента від 2008-го до 2012 року і пішов у відставку за попередньою домовленістю.

"Колись його вважали на Заході поміркованим голосом у Кремлі, але він заробив репутацію поганого поліцейського Путіна, називаючи українців "тарганами" та висловлюючи дедалі войовничіші погрози, пов'язані з ядерною зброєю", — пише видання.

Чи можливий переворот у РФ

Смерть диктатора може запустити певні процеси всередині РФ, але точно не стане фінальною точкою у війні проти України.

Таку думку в етері телемарафона висловив російський адвокат і правозахисник Микола Полозов.

"Путін хоч і диктатор, він не є повним уособленням цього режиму, оскільки умовно путінський режим – це спайка бандитів і чекістів, які, використовуючи можливості російської спецслужби, фактично захопили всі важелі управління державою всередині РФ"- зазначив він.

Тому, як і у випадку зі смертю Сталіна радянський лад не впав, так і в разі смерті Путіна, безумовно, буде боротьба серед його оточення, тих угруповань, які формують кістяк цього режиму.

"Але це не означає автоматично, що відбудеться якесь негайне руйнування цієї конструкції, що припиниться війна або її основа – саме претензії на Крим. Це залежатиме від обставин, якими супроводжуватиметься смерть диктатора", – пояснив Полозов.

Нагадаємо, один з анонімних російських Tелеграм-каналів, який позиціонує себе як опозиційний, повідомив, що Путін помер ввечері 26 жовтня, після чого у РФ розпочалася підготовка до держперевороту, адже "на сцену" хотіли випустити його двійника.

Читайте також: