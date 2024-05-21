Що буде, якщо РФ перейде червону лінію з ядерною зброєю: дипломат про дії Заходу

На його думку, Захід буде реагувати лише після реальних дій Кремля.

Оцінювати ймовірність застосування Росією ядерної зброї потрібно потрібно не за словами пропагандистів, а за реальними діями.

Про це заявив експосол України у США Валерій Чалий, передає "Еспресо".

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"Я дивлюсь уважно на ці погрози не стільки з погляду сьогоднішніх заяв, скільки з погляду конкретних дій. Тобто я розумію, що без тестування наявних боєприпасів ядерної зброї, наприклад тактичної ядерної зброї, неможливо далі рухатись. Спочатку має бути тест, який в принципі можна провести без вибуху, тут не буду вдаватись у подробиці, але є такий варіант, який американці (я так розумію) нещодавно використали", – сказав Чалий, маючи на увазі ядерні випробування, які Штати провели у Неваді.

Дипломат не виключає, що Путін може дійсно доручити провести випробування ядерної зброї. Чалий нагадав, що востаннє це відбулося у 1996 році.

"Без цього рухатись далі неможливо, тому є певні кроки, які передують в діях якимось загрозам. Зараз ми знаходимося на етапі ескалації ядерних загроз, порушення системи стримування, порушення системи міжнародно-правової, виходу основних гравців із договорів, виходу Росії з договору чи відкликання своєї позиції по договору про ядерні випробування та інші", – зазначив Чалий.

Він наголошує, що застосування Росією ядерної зброї відкриє "скриньку Пандори". І близько двох десятків країн дуже швидко будуть готові легалізувати свій ядерний статус.

На його думку, Захід буде реагувати лише після реальних дій Кремля.

"На моє сьогоднішнє переконання, якщо Росія перетне цю червону лінію, то наслідком стане еспланадна ескалація, якщо можна сказати, дуже різкий підйом ставок і завершення війни Росії проти України. Це точно, тому що тоді США та інші країни не зможуть бути осторонь, вони змушені будуть конвенційними озброєннями взяти участь, завдати удару, тому що далі допускати ескалації з боку Росії – вони цього не зроблять, а стратегічна ядерна зброя в США зараз набагато потужніша, ніж у Росії", – підсумував Валерій Чалий.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 травня, Міноборони РФ показало кадри ядерних навчань.

Раніше нардеп Єгор Чернєв відповів, чи може РФ застосувати ядерну зброю у відповідь на приїзд до України інструкторів НАТО.

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