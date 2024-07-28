Що буде, якщо вчасно не сплатити штраф: адвокат розповів про суворіші покарання для ухилянтів

Штраф порушник має сплатити не пізніше ніж через 15 днів із дня вручення постанови.
Якщо порушник вчасно не сплачує штраф, то у примусовому порядку на нього чекає подвійний розмір або навіть накладання арешту на банківські рахунки та майно.
Про це повідомив адвокат Сергій Дубок для Суспільне Житомир.
Він зазначив, що справи про порушення законодавства призовниками, військовозобов'язаними, резервістами розглядають у ТЦК та СП цілодобово.
"При цьому штраф порушник має сплатити не пізніше ніж через 15 днів із дня вручення постанови, крім випадків, передбачених статтями 300-1, 300-2 КУпАП, а в разі оскарження такої постанови — не пізніше ніж через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення", - підкреслив адвокат.
За його словами, якщо порушник не сплачує штраф, то постанову надсилають за місцем проживання, роботи або за місцеперебування його майна.
"У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу порушника чекає подвійний розмір. При цьому, дії державних виконавців стосовно примусового виконання постанов ТЦК регулюються Законом України "Про виконавче провадження", який передбачає, зокрема, накладання арешту на банківські рахунки та майно правопорушників", - додав Дубок.
Нагадаємо, як покарають військовозобов'язаних, які не оновили дані й не стали на облік.
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