Що буде з Росією після війни: Подоляк надав сценарій розвитку країни-агресорки

У короткостроковій перспективі РФ вдасться до певних наступальних дій, через які обов’язково втратить багато особового складу, сил і засобів.

Українська армія зупиниться на кордонах 1991 року, а в Росії розпочнеться неконтрольована політична трансформація. Певні суб’єкти федерації отримають супершанс стати самостійними і зможуть це зробити. Так бачить радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк майбутнє Росії.

Про це йшлося у соцмережах Подоляка.

Насамперед, за словами Подоляка, у межах контрнаступу, який розробляється Генштабом ЗСУ й докладно обговорюється на засіданнях Ставки Верховного Головнокомандувача, РФ зазнає двох-чотирьох суттєвих поразок, і саме після цього процеси розпаду й остаточної деморалізації в російській армії стануть незворотними.

"Росіяни продовжать тікати. Водночас вони отримають ще більше мертвих, а на вулиці російських міст масово виходитимуть поранені й ампутанти і жорстко протестуватимуть. Територією Росії ширитиметься протест не політичного, а соціального характеру – через втрачених на війні близьких. У цей час в оточенні Путіна розгоряться суттєві внутрішні міжусобиці. Почнеться класичний російський пошук винних. Силові вертикалі ослабнуть і почнуть швидко занепадати", – зазначив Подоляк.

Щодо контролю над ядерною зброєю, то Подоляк зазначив, що це так чи інакше контролюватиметься, зокрема й залишками російського генералітету.

"Тому немає великих ризиків, що вона з’явиться на чорному ринку чи буде принаймні якийсь час неконтрольованою", – додав він.

На думку Подоляка, тимчасово сформований уряд РФ почне реальні переговори щодо відповідальності за злочини в Україні й щодо зон демілітаризації на кордоні. І зрозуміло, щодо значних компенсацій за вбивства та руйнації.

Дата реалізації цього сценарію залежить від наявного в України інструментарію – від того, коли Україна отримає точну кількість чітко визначеного озброєння. Україна надала нашому партнерському Альянсу конкретні цифри й найменування. Нині ми на етапі, коли війна є обґрунтованою математичною моделлю.

"Формула проста: хочете якнайшвидшого завершення війни – своєчасно дайте Україні більше зброї, якої ми просимо", – сказав радник.

Напередодні радник керівника Офісу президента України пояснив, що насправді зупиняло Німеччину від передавання нашій державі танків Leopard.

Також Подоляк прокоментував ситуацію про пораду партнерів України припинити битися за Бахмут.

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