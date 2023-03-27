"Що це діється тут? Який жах!": жителів Москви налякала "чорна мітка" у небі після вибуху (відео, фото)

У понеділок, 27 березня, жителі Москві почули вибух, після чого у небі побачили чорне димове кільце, яке рухалося. Це неабияк налякало їх.

Відповідні відео та фото нялякані жителі Москви почали публікувати у соціальних мережах.

За їхніми словами, після обіду 27 березня в одному із районі Москви пролунав вибух. На одному із відео чутно, як жінка не розуміє, що відбувається у столиці Росії. Вона каже: "Що це діється тут? Жах який!".

Однак згодом росіян заспокоїли. Мовляв це, найімовірніше, просто дим, що різко вирвався з труби, не розвіявшись в атмосфері, дрейфує по небу і нагадує вікно або портал.

У Москві неспокійно

Пропагандистські канали почали оповіщати, щоб громадяни Росії склали тривожну валізку, і розповіли, що туди має входити. Один з журналістів РФ прокоментував ситуацію. За його словами, наразі у РФ й справді настали "дуже неспокійні часи", тому закликав дослухатися до їхніх порад.

Додамо, у суботу, 25 березня, у російському місті Воскресенськ, що під Москвою, спалахнула пожежа на найбільшому металургійному заводі Росії "Фрегат".

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