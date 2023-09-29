Що це може бути: на трьох континентах знайшли таємничі "чарівні кола" (фото)

Є докази того, що "чарівні кола" набагато більш поширені, ніж вважалося раніше.

В 15 країнах світу виявили таємничі "чарівні кола". Дехто каже, що це знаки інопланетян, механізми Тьюрінга чи навіть нашарування термітів.

Про це пише видання Ifl Science.

За допомогою супутникових зображень та моделей на основі штучного інтелекту у 263 місцях на трьох континентах були знайдені "чарівні кола". Зокрема, в Намібії, Західній Австралії, Сахарі, на Мадагаскарі, в Південно-Західній Азії та Центральній Австралії.

Мануеля Дельгадо-Бакерізо, співавтор дослідження пояснив, що є докази того, що "чарівні кола" набагато більш поширені, ніж вважалося раніше.

"Це вперше дозволило нам глобально зрозуміти фактори, що впливають на їх розповсюдження", - наголосив вчений.

Умови для їх утворення доволі схожі: у ґрунті з низьким вмістом азоту та в районах із середньою кількістю опадів менше 200 міліметрів на рік.

"На додаток до цих факторів, наявність специфічних біологічних елементів (термітників) у певних регіонах також відіграє роль у наявності цих моделей", – підкреслюють науковці.

Дослідження показало, що розвиток рослинності у регіонах з "чарівними колами" набагато більше і стабільніше, ніж у регіонах без них.

"Ці результати надають перші емпіричні докази підвищення стабільності й продуктивності "чарівних кіл". Ймовірно, загадкові кола можуть покращити властивості екосистем, що пов’язані зі стабільним вирощуванням різних видів рослин", - додає професор з Університету Аліканте Фернандо Т. Местре.

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