Що чекає на Лукашенка після поразки Путіна: Піонтковський здивував прогнозом

Президент Росії Володимир Путін після поразки у війні та краху свого режиму пристрелить самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський на каналі "Freeдом".

Як зазначив політолог, сьогодні Лукашенко хоче виправдати перед Путіним власну неготовність та небажання надіслати білоруські війська брати участь у війні проти України.

"Всі військові експерти кажуть — останні 2-3 тижні жодного ракетного удару не було з Білорусі, а раніше це було. У передчутті кінця путінського режиму Лукашенко відчайдушно намагається вціліти і не опинитися на лаві військових злочинців. Але в нього важке завдання", — наголосив експерт.

На думку Піонтковського, "перед самим кінцем, коли буде ясно, що все програно, Путін Лукашенка просто пристрелить".

"Занадто багато він крові випив у Путіна за останні 30 років, починаючи з Єльцина. Російські царі весь час вимагали від нього об'єднатися, а він ніяк не хотів бути секретарем мінського райкому. Побачите — пристрелить він його. Міністра закордонних справ (Володимира Макея — ред.) вони ліквідували. В останній день диктатори завжди розстрілюють у в'язницях політв'язнів, останні рахунки зводять. Лукашенко для Путіна теж у якомусь сенсі політв'язень. Тим, що він не об'єднався досі, завдав Путіну найтяжчої душевної травми", - заявив він.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) мають визначитися з позицією щодо війни Росії проти України. Лукашенко заявив, що "конфлікт України та Росії – це і їхній конфлікт".

В українській розвідці зазначають, що Володимир Путін не залишає своїх спроб втягнути Олександра Лукашенка у війну проти України. Але сьогодні немає ознак того, що ці спроби є успішними.

Білоруська армія не бере участі у бойових діях на території України, хоча теоретично білоруси можуть бути у складі окупаційних військ як найманці.

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