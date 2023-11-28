Що довелося пережити дитині в полоні у бойовиків ХАМАСу: неймовірна історія порятунку Емілі з Ізраїлю 

Ця історія з Ізраїлю облетіла увесь світ. Батько, який плакав від щастя і зітхнув із полегшенням, коли дізнався, що його донька мертва, а не потрапила у полон до ХАМАСу шокував усіх.

Сталося диво 8-річна Емілі з Ізраїлю, чий тато оплакував свою доньку, повернулася додому живою.

Про неймовірну історію порятунку та що маленькій Емілі довелося пережити в полоні, розповіла журналістка Віторія Гнатюк в ексклюзивному матеріалі TSN.UA.

Що довелося пережити Емілі?

"Ви точно пам’ятаєте цю дівчинку. 8-річна Емілі з Ізраїлю. Всі думали, що її вбили терористи з сектору Гази. В поселення Бері, маленька Емілі пішла у ніч проти 7 жовтня - саме в ту пекельну ніч, коли бойовики ХАМАСу готувалися вбивати", - нагадує хроніку подій журналістка.

Це було курортне місце неподалік Мертвого моря. Туди з’їжджалися туристи. Єдине, що не дозволяло цьому кібуцу бути ідеальним - близькість до Сектору Гази та періодичні обстріли.

Саме цей кібуц і постраждав від хамасівців чи не найбільше.

Класичний ізраїльських кібуц - справжній зелений оазис посеред кам’янистої пустелі Фото: kibbutzvisit

Понад 100 жителів бойовики просто без розбору розстріляли, частину захопили у полон. Ті, що вижили, розповідали про знущання, які здавалося б, можуть бути лише у фільмах жахів: бойовики підпалювали будинки і чекали, коли люди почнуть вибігати надвір, а вже там їх безжально вбивали.

Вони грабували та знищували все, що могли. До таких звірств не був готовий ніхто, а до обстрілів звикли, тож сховатися завжди було де, тому батько не хвилювався за доньку та вже за кілька годин сильно пожалкував, що відпустив Емілі до подружки.

“Потім я почув постріли. І було вже надто пізно. Якби я знав... Можливо, я б побіг і забрав би її, її подругу, матір подруги та привів би до себе. Але, коли я зрозумів, що відбувається, було вже занадто пізно”, - розповів батько дівчинки.

Що думав Том?

Дві доби Том нічого не знав про доньку, але й вдіяти нічого не міг. Кібуц, де він проживав, швидко захопили терористи й вибратися за межі поселення живим шансів майже не було. Чоловік уточнив: доньку виховував сам, матір дівчинки померла від раку, тож він думав про те, аби не залишити дитину сиротою.

"Мені потрібно було думати про Емілі. Вона вже втратила матір, я не міг ризикувати собою, щоб вона втратила ще й батька", - сказав він.

Новина про смерть дитини та реакція батька

Але Том вже розумів, варіанти два: або Емілі вже мертва, або у полоні в бойовиків ХАМАСу. І як виявилося перший варіант для нього був не найстрашнішим, тож коли на порозі з’явилося кілька людей, чоловік зрозумів, з якими новинами до нього прийшли. Реакція чоловіка на новину про смерть доньки тоді шокувала увесь світ.

In a heart-wrenching interview on @CNNsitRoom, CNN reporter Clarissa Ward speaks with @WolfBlitzer about a grieving father who finally received confirmation of his daughter's tragic death during the Hamas attack. Watch: pic.twitter.com/F9Yh3lW5KI — CNN (@CNN) October 12, 2023

Коли він дізнався, що доньки більше немає в живих, то зітхнув із полегшенням, а смерть своєї 8-річної Емілі назвав благословенням. Світ вже згодом зрозумів, чому саме такою була реакція

"Вона була мертва. Я знав, що вона була не одна, вона не була в секторі Гази, вона не була в темній кімнаті, заповненій величезною кількістю людей, які штовхають один одного. Якщо ви знаєте що-небудь, що роблять із людьми в Газі, Те, як там поводяться з людьми, у них немає ні їжі, ні води, вони в темних кімнатах і перебувають у жаху щохвилини кожного дня і так може тривати місяцями або навіть довгі роки. Так що смерть була благословенням… Абсолютним благословенням", - казав він.

Новина від військових через кілька тижнів після “смерті” дівчинки

Кілька тижнів Том оплакував дочку, але 31 жовтня військові повідомили новину й виявилось, що те, чого Том боявся найбільше - правда. Маленька Емілі таки потрапила у полон до ХАМАСу. Про це на початку листопада повідомила старша зведена сестра дівчинки Наталі.

Як вдалося звільнити Емілі?

Разом з Емілі у полон ХАМАСу, потрапила її подруга та її мати, у яких дівчинка залишилася тієї страшної ночі. Їх спочатку теж оголосили загиблими, але згодом оновили дані. Можна лише припустити, що Емілі врятувало те, що вона має ірландське громадянство і влада Ірландії пообіцяла зробити все можливе, щоб допомогти цій сім'ї. Поки тривали пошуки, Наталі в прямому ефірі звернулася до своєї маленької сестри та інших заручників.

Подробиці обміну полоненими

Днями стало відомо, що під час 4-денного перемир’я її внесли до списку на обмін. І ось вона повернулася до близьких, старшої зведеної сестри та свого батька. Ці кадри не залишають байдужим нікого.

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Життя у полоні

У полоні дівчина провела рівно 50 днів і зустріла там своє 9-річчя. Нині 63-річний Том обіцяє зробити найграндіознішу вечірку на честь повернення своєї дочки додому. Він особисто зустрічав доньку пізно вночі разом із її зведеною сестрою. Рідні, кажуть Емілі сильно схудла і вимотана, але головне - вона жива.

"Ми повернули Емілі з рук терористів Гази. Вона сильно схудла на обличчі та тілі, але загалом почувається краще, ніж ми очікували. Ми все ще боремося. Зараз ми в лікарні, піклуємося про Емілі та хочемо подякувати всім, хто допомагав нам і підтримував усі ці 50 днів", - розповідає Том.

На кого обміняли Емілі?

Що маленькій Емілі довелося пережити в полоні - можна тільки здогадуватися. Як з'ясувалося згодом, дівчинка входила до числа 13 ізраїльтян і чотирьох громадян Таїланду, яких Ізраїль обміняв на 39 палестинських в'язнів. З цієї нагоди голова уряду Ірландії Лео Варадкар опублікував пост, у якому заявив, що Емілі "загубилася і знайшлася".

"Безневинну дівчину, яку було втрачено, тепер знайдено і повернуто, і наша країна зітхнула з величезним полегшенням", - зазначив очільник.

Скандал навколо повернення дівчинки

Але такі слова розлютили міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена, він назвав ці висловлювання аморальними.

"Пане прем'єр-міністре. Схоже, ви втратили свій моральний компас і потребуєте перевірки реальності! Емілі Хенд не "загубилася", її викрала терористична організація", - каже Коен.

Нагадаємо, ізраїльські війська на півночі Гази зазнали нападу бойовиків. Про це заявив ЦАХАЛ 28 листопада.

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