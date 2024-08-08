Що говорити, зустрівши солдата ЗСУ: у Мережі з'явилася "інструкція" для мешканців Курської області

Мешканцям Курщини підказали, як правильно розмовляти із солдатами ЗСУ. Український журналіст пожартував про те, що "інструкція" вже розповсюдилася російськими телеграм-каналами.

Кадри опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Цікаво, що на старому відео присутній терорист Ігор Гіркін. Людина, яка сидить поруч, вимовляє: "Я українець! І навіть хохол"

"У російських пабліках масово поширюється інструкція для мешканців Курської області: що треба говорити насамперед, коли зустрів українського воїна-визволителя", – жартома підписав ролик журналіст.

Журналіст пожартував про "інструкцію" для мешканців Курщини, які зустріли солдата ЗСУ

Раніше історію "подвигу" російських військ на КПП "Суджа" описала Z-блогерка Анастасія Кашеварова. Вона каже, що окупанти "билися до останнього патрона".

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