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Що говорити, зустрівши солдата ЗСУ: у Мережі з'явилася "інструкція" для мешканців Курської області

Що говорити, зустрівши солдата ЗСУ: у Мережі з'явилася "інструкція" для мешканців Курської області

Меми про ситуацію в Курській області

Ролик викликав бурхливу реакцію Мережі.

Мешканцям Курщини підказали, як правильно розмовляти із солдатами ЗСУ. Український журналіст пожартував про те, що "інструкція" вже розповсюдилася російськими телеграм-каналами. 

Кадри опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Цікаво, що на старому відео присутній терорист Ігор Гіркін. Людина, яка сидить поруч, вимовляє: "Я українець! І навіть хохол"

"У російських пабліках масово поширюється інструкція для мешканців Курської області: що треба говорити насамперед, коли зустрів українського воїна-визволителя", – жартома підписав ролик журналіст.

Журналіст пожартував про "інструкцію" для мешканців Курщини, які зустріли солдата ЗСУ

Журналіст пожартував про "інструкцію" для мешканців Курщини, які зустріли солдата ЗСУ

Раніше історію "подвигу" російських військ на КПП "Суджа" описала Z-блогерка Анастасія Кашеварова. Вона каже, що окупанти "билися до останнього патрона".

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