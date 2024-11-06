Що казав Трамп про Україну, війну та Зеленського: скандальні заяви політика

Дональд Трамп оголосив себе президентом і зробив важливі заяви. Гучні лозунги проголошував Трамп і протягом всієї передвиборчої кампанії. Давайте пригадаємо, що одіозний політик говорив про Україну та російську війну.

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Трамп переміг?

Дональд Трамп, республіканський кандидат на посаду президента США, здобув лідерство у всіх ключових штатах на виборах і, за попередніми прогнозами, забезпечив необхідні 270 голосів виборників, обійшовши кандидатку від демократів Камалу Гарріс. Про це йдеться на сторінках The Hill.

"Став першим президентом за понад 120 років, який втратив Білий дім, а потім повернувся і знову виграв, після президента Гровера Клівленда в 1892 році”

Сам Трамп та його штаб вже святкують перемогу. Одіозний політик навіть виступив з першою заявою, де сказав, що поверне Америці золоту еру.

Трамп про Україну та війну

Свого часу Трамп встиг зробити багато заяв про Україну, зокрема про російсько-українську війну. Але почнемо з того, що Трамп говорив сам про себе, щоправда, посилаючись на іншого президента.

Також ще напередодні повномасштабного вторгнення республіканець Дональд Трамп висловлював захоплення російським диктатором Владіміром Путіним, коли той ухвалив рішення про визнання так званих Л/ДНР, назвавши це “геніальним” кроком.

"Учора я увімкнув телевізор і сказав: Це геніально! Путін оголошує більшу частину України незалежною"

Республіканець тоді заявив, що рішення очільника Кремля стало “найсильнішою миротворчою силою”.

"Отже, Путін зараз називає великий шматок України “незалежним”. Наскільки ж розумно це! Він має намір іти туди і стати миротворцем. Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Цей хлопець дуже кмітливий. Я дуже добре його знаю. Дуже, дуже добре"

А вже на етапі передвиборчої гонки-2024 за президентське крісло Трамп заявить, що Путін ніколи б не напав на Україну, якби він був президентом. Ще Трамп стверджував, що зупиняв війни телефонними дзвінками.

Також Трамп говорив і про те, що обидва президенти, як Зеленський, так і Путін, його “поважають”, а сам Трамп добре знає, як українського, так і російського лідерів, і що з останнім у нього хороші стосунки.

Попри такі комплементарні заяви, Трамп висловлювався про Зеленського і досить гостро. Називав “найкращим продавцем”, маючи на увазі, що український лідер отримує від США військову і фінансову допомогу для України. Хоча, можливо, це був комплімент у бік українського президента?

Однак, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну республіканець змінив своє ставлення до дій Путіна і Росії загалом. У своїх публічних виступах, коли Трамп говорив про Україну, він підкреслював, що війни між країнами не було б, якби він продовжував очолювати Білий дім. Крім того, на одному з мітингів Трамп звинуватив демократів Джо Байдена і Камалу Гарріс у тому, що через їхні рішення цитую: “України більше не існує”. Потім він заявив, що "врегулює війну в Україні" та "покладе край хаосу на Близькому Сході", оскільки світ "дуже близький до Третьої світової війни".

"Байден і Камала втягнули нас у війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти вивести. Не можуть. Я спостерігав за ним: "Ми вийдемо-вийдемо-вийдемо". Він говорить це вже три роки"

Водночас на дебатах із президентом США Джо Байденом Трамп говорив, що не вважає прийнятними умови Путіна щодо миру. Також республіканець заявляв, що в розмові з Путіним нібито погрожував ударом по Москві, якщо Росія “піде на Україну”. Сам Путін зазначав, що “не пам’ятає такої розмови”. На окрему увагу заслуговують згадки Трампа про роль Сполучених Штатів у підтримці Києва. Як сам республіканець, так і його союзники в минулому були незадоволені тим, скільки США витрачають на допомогу Україні. Натомість вони стверджували, що європейські країни повинні взяти на себе більшу частину цього тягаря. Примітно, що одіозний політик та бізнесмен Трамп неодноразово звинувачував Байдена у війні в Україні, запевняв, що ресурси закінчуються та вкотре наголошував, що тільки він в змозі зупинити війну.

В інтерв'ю Fox News у липні 2023 року Трамп зазначив, що спробує підштовхнути президента Росії Путіна до переговорів, погрожуючи відкрити канали допомоги для України. І навпаки, він заявив, що чинитиме тиск на президента України Володимира Зеленського, погрожуючи припинити надання допомоги.

"Я б сказав Зеленському: "Досить. Ви повинні укласти угоду". Я б сказав Путіну: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо Зеленському багато чого. Ми дамо Україні більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться. Я укладу угоду за один день. За один день".

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що війну Росії проти України необхідно завершити шляхом "справедливої угоди". Про це повідомляє The Guardian. За словами Трампа, у контексті війни Росії проти України він хоче "справедливої угоди для всіх". Він також зауважив, що "багато чого навчився" на зустрічі із Зеленським. А 24 вересня 2024 року Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам необхідно вийти з війни в Україні і він обіцяє це зробити у разі своєї перемоги на виборах. За його словами, віцепрезидентка Камала Гарріс і президент Джо Байден не мають плану, як зупинити війну.

"Байден і Камала втягнули нас у цю війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти витягти. Я думаю, що ми застрягнемо в цій війні, якщо я не буду президентом. Я це зроблю. Я проведу переговори, я вийду звідти. Ми повинні вийти. Байден каже: "Ми не підемо, поки не переможемо". А що буде, якщо вони переможуть?"

Водночас в інтервʼю The Wall Street Journal він заявив, що у розмові з Путіним погрожував йому вдарити по центру Москви за переслідування України. В інших заявах Трамп звинувачував і Володимира Зеленського, що український президент не мав дозволити цій війні початися. Як пише Financial Times, посилаючись на радників Трампа, він пропонує заморозити війну, створивши автономні регіони по обидва боки демілітаризованої зони, й змусити Україну відмовитися від членства в НАТО. Інакше Київ нібито програє війну. Тому, на думку радників Трампа, Україна має піти цитую: "на переосмислення невдалих Мінських домовленостей" і чекати, поки Путін піде". Насправді, це не якийсь новий план, про який Україна раніше не чула. В середині вересня в одному з подкастів Джей Ді Венс публічно розповів про "мирний план Трампа": Україна залишиться незалежною державою, а Росія отримає гарантії нейтральності України, яка не вступатиме до НАТО. Щось схоже, проте непублічно, Україні вже давно пропонувала й Адміністрація Байдена-Гарріс. Однак, всі ці плани, пропозиції та ініціативи не враховують відповіді на головне запитання: чи захоче Кремль заморожувати війну, якщо за підтримки Китаю, Північної Кореї та Ірану він може мати ініціативу на полі бою?

Як бачимо, протягом всієї передвиборчої кампанії Трамп робив досить неоднозначні заяви щодо України та російської війни. Також від американського політика ми неодноразово чули фрази про те, що в разі перемоги на виборах у США він зможе врегулювати конфлікт “за 24 години”, ще до того моменту, як стане президентом після інавгурації. І от ще одна гучна заява Трампа, вже після того, як він та його штаб почали святкувати перемогу у виборах президента США-2024.

"Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війни"

Однак, офіційного результату виборів ще немає – підрахунки тривають. Рішення про обрання 47-го президента США колегія виборців затвердить у грудні 2024 року. Офіційна інавгурація запланована на 20 січня 2025 року. А до цього моменту у Білому домі буде проходити передача влади. Примітно, що президент України вже привітав Трампа з перемогою і висловив сподівання, що під керівництвом Трампа Штати продовжать подальшу потужну двопартійну підтримку України.

"Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах! Пригадую нашу чудову зустріч із президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність президента Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя".

Зеленський додав, що очікує на епоху сильних Штатів під керівництвом Трампа і розраховує на подальшу потужну двопартійну підтримку України.

Цитата: "Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників".

Він також додав, що з нетерпінням чекає можливості особисто привітати Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі США.

До слова, на думку заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна, результати вибрів 47-го президента в США свідчать, що Україна має навчитись нарешті розраховувати на власні сили. Зокрема, під час підготовки до важкої зими.

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