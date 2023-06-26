Що могло змусити Пригожина зупинити похід на Москву: до чого тут сім’ї "вагнерівців"

The Telegraph зауважує, що у складі "Вагнера" було лише 8 000 бійців замість заявлених 25 тис. і найманці зазнали б поразки при спробі взяти російську столицю.

Зупинити наступ на Москву власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина могли змусити погрози з боку російських спецслужб завдати шкоди сім'ям лідерів "вагнерівців", але не тільки це.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на дані джерел у службі безпеки Великої Британії.

"Російські спецслужби погрожували завдати шкоди сім'ям лідерів "Вагнера" до того, як Євген Пригожин припинив наступ на Москву", – йдеться в матеріалі.

Автори статті звернули увагу і на те, що за підрахунками, у складі "Вагнера" було лише 8 000 бійців замість заявлених 25 тис. і найманці зазнали б поразки при будь-якій спробі взяти Москву.

Видання також вказує, що президент РФ Володимир Путін тепер намагатиметься асимілювати бійців "Вагнера" до регулярної армії та вивести колишніх лідерів.

У матеріалі зазначається, що цей аналіз відкриває таємницю того, чому Пригожин припинив свій заколот за кілька годин до прибуття до Москви.

Наразі залишається лише припускати, яка формальна угода була укладена між російською владою та власником "Вагнера", якщо така була. Так, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Пригожин вирушить до Білорусі в обмін на його помилування у справі про держзраду. Однак сам ватажок "вагнерівців" не коментував наразі цю заяву.

Також залишається незрозумілим, чи буде понижено в посаді або ж звільнено міністра оборони Сергія Шойгу, як того вимагав Пригожин.

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Автори статті звертають увагу на недільну заяву пропагандиста і депутата Держдуми РФ Андрія Гурульова про те, що "немає іншого виходу", крім страти Пригожина та ще "одного відомого "вагнерівського" діяча".

Похід Пригожина на Москву: чому він припинив заколот

24 червня Пригожин разом із "вагнерівцями" оголосили про "похід на Москву" задля "відновлення справедливості". Адже напередодні власник приватної компанії звинуватив Міноборони РФ в обстрілі тилових позицій "Вагнера" в Ростові-на-Дону.

Однак вже ввечері Пригожин оголосив про припинення заколоту в той час, коли його найманці перебували всього за 200 км від Москви. Аргументував це тим, що не хоче проливати кров жодної сторони. Водночас білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що це він домовився з власником "Вагнера" про припинення бунту.

За даними джерел медіа, Пригожину могли пообіцяти в обмін на припинення бунту звільнити Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

За оцінками німецьких МЗС та Міноборони, Пригожин зупинив заколот, бо сподівався на більшу підтримку в Росії.

За інформацією видання Meduza, власник "Вагнера" змінив свою думку щодо перспектив походу на Москву, коли помітив відсутність широкої військової підтримки дій його найманців.

Схожу думку висловив ексдиректор ЦРУ Девід Петреус. Він припустив, що Пригожин припинив свій бунт, бо в нього "здали нерви", і повстання не викликало очікуваної підтримки.

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