Що може сказати Путін у зверненні до росіян 21 лютого: прогноз британської розвідки

Перед річницею вторгнення Володимир Путін збирається виступити перед Федеральними зборами

Президент РФ Володимир Путін має намір звернутися до росіян напередодні річниці вторгнення в Україну. Одним із питань можуть бути виплати мобілізованим та їхнім сім’ям.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Андрій Турчак, лідер російської парламентської групи, яка займається так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні, заявив 16 лютого 2023 року, що група подала звіт президенту Росії Путіну.

За даними британської розвідки, звіт, ймовірно, охоплюватиме такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх сімей.

"Ця проблема, ймовірно, стане більш актуальною, якщо буде місце подальша мобілізація (явна чи неявна). Путін цілком може торкнутися цих питань у своєму зверненні до нації 21 лютого 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Раніше аналітики повідомили, що Володимир Путін навряд чи оголошуватиме заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, великі нові російські мобілізаційні ініціативи чи будь-яку іншу важливу політику у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого.

Українська розвідка вважає, що, проводячи в Росії низку офіційних заходів перед річницею війни, Кремль готує суспільство до нової хвилі мобілізації.

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