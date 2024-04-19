Що може статися з французами у разі перемоги РФ над Україною: прем'єр Атталь озвучив загрозу

Ґабріель Атталь запевнив, що Франція і надалі підтримуватиме Україну у війні проти Росії.

У разі перемоги Росії у війні ціна для французів буде непомірною, а тому – слід надалі підтримувати Україну.

Про це прем'єр-міністр Франції Ґабріель Атталь заявив у інтерв’ю BFMTV на честь 100-денного перебування на посаді.

Атталь запевнив, що Франція і надалі підтримуватиме Україну у війні проти Росії.

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"Якщо ми будемо їх (українців – ред.) підтримувати, вони продовжуватимуть триматися", – наголосив очільнитк французького уряду.

Атталь зауважив, що війна має свою ціну, але "перемога Росії над Україною матиме для французів непомірну ціну", згадавши, зокрема, продовольчу інфляцію та імміграцію як потенційні наслідки, які зможуть відчути на собі французькі громадяни.

Нагадаємо, французська державна компанія Eurenco, яка виробляє вибухові речовини та боєприпаси, значно збільшує виробничі потужності. У компанії обіцяють, що 80% її продукції піде на потреби України, а решта – для французької армії.