Що може зірвати здатність Кремля продовжувати війну в Україні: висновки ISW

Кремлівські чиновники уникають обговорень збільшення витрат на оборону через настороженість щодо втоми від війни серед населення.

Перешкодити здатності Кремля продовжувати війну в Україні можуть майбутні вимоги населення Росії щодо збільшення соціальної сфери та зменшення фінансування оборони. Адже президент РФ Володимир Путін повинен враховувати стабільність свого режиму та внутрішню підтримку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російський бюджет продовжуватиме підтримувати різноманітні соціальні програми, включно з кремлівськими пронаталістськими програмами, але незмінна увага до витрат на оборону, ймовірно, вплине на ефективність і сталість цих програм.

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На розділ "соціальна політика" у російському бюджеті-2025 припадає 6,4 трлн руб. (69 млрд дол.). Законопроєкт передбачає виділення близько 4 трлн руб. (43 млрд дол.) від 2025 до 2027 року на виплати людям з дітьми та близько 1,7 трлн руб. (18 млрд дол.) на програму материнського капіталу Росії до 2030 року. У бюджеті передбачено 1,57 трлн руб. (16 млрд дол.) на освіту, а витрати на охорону здоров'я становлять 1,86 трлн руб. (20 млрд дол.) 2025 і 2026 років. Російський уряд виділив 824 млрд руб (8,8 млн дол.) на виплату державних пенсій та 1,36 трлн руб. (14 млрд дол.) на нещодавно оголошені підвищення пенсій.

Російське видання Meduza звернуло увагу, що у пресрелізі російського уряду наголошується на фінансуванні вагітних, сімей з дітьми, національних проєктах і регіональній підтримці, але не згадуються витрати на оборону.

Кремлівські чиновники так само підкреслили соціальні витрати, уникаючи обговорень збільшення витрат на оборону 29 вересня, коли уряд РФ спочатку схвалив проєкт федерального бюджету. Ймовірно, усе через настороженість Кремля щодо втоми від війни серед російського населення.

За оцінками аналітиків, тривалий високий рівень витрат на оборону в найближчі роки під час війни проти України, що триває, та військові приготування до можливого конфлікту з НАТО ускладнять для Кремля підтримку фінансування соціальних програм для населення, як-от підвищення пенсій та охорону здоров'я. Окрім того, збільшення витрат на оборону також вплине на довгострокову ефективність зусиль РФ використовувати фінансові стимули для підвищення народжуваності та подолання демографічної кризи.

"Вимоги населення щодо збільшення соціальної сфери та зменшення фінансування оборони в майбутньому також можуть перешкодити здатності Кремля продовжувати війну в Україні, оскільки президент Росії Володимир Путін повинен враховувати стабільність свого режиму та внутрішню підтримку", – вважають в ISW.

Нагадаємо, на початку вересня в ISW оцінювали, що відмова Кремля повністю перевести суспільство на воєнний стан та внутрішні інформаційні операції, спрямовані на нормалізацію війни у суспільстві, поки що пом’якшують втому від війни всередині країни.

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