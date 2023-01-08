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Що можна ввозити українцям, які повертаються додому з-за кордону

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Що можна ввозити українцям, які повертаються додому з-за кордону

Що можна ввозити з-за кордону

Які речі, скільки грошей можна ввозити в Україну через митні коридори, розповідаємо в матеріалі ТСН.ua

Багато українців на свята їдуть до своїх рідних в Україну, багато хто з наших громадян повертається на Батьківщину назавжди.

Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нагадує правила перетину державного кордону та що можна ввозити в Україну через «зелений» і «червоний» митні коридори.

Через "зелений коридор" проходять громадяни, які перевозять речі, що не потребують подання письмової митної декларації. 

 Через «зелений» коридор можна везти:

  • Особисті речі.
  • Товари, загальна вартість яких не перевищує 500 євро, а вага – 50 кг.
  • Харчові продукти для власного споживання на суму, що не перевищує 200 євро.
  • Готівкову валюту України або іноземну валюту у сумі, яка не перевищує 10 тис. євро. Сума більша від зазначеної підлягає декларуванню;
  • Лікарські засоби в кількості, що не перевищує 5 упаковок кожного найменування на одну особу, які не містять наркотичних чи психотропних речовин. 

Через "червоний коридор" громадяни можуть перевозити товари, на які потрібні дозвільні документи.

Товари, на пропуск яких потрібні дозвільні документи;

  • Культурні та валютні цінності.
  • Платіжні документи й цінні папери.
  • Лікарські засоби із вмістом наркотичних, психотропних речовин або прекурсорів.
  • Товари, загальна вартість яких перевищує 500 євро, а вага – 50 кг.

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Дата публікації
Перегляди
5266
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