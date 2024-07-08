Що насправді ховається за "мирними ініціативами" Орбана: пояснив дипломат

Так звані "мирні ініціативи" угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана - не що інше, як "сепаратні дії".

Таку думку висловив український дипломат Костянтин Єлісєєв.

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"Ініціативи Орбана - виклик консолідованій позиції ЄС і НАТО щодо підтримки України та ізоляції агресора. Це ще один привід активувати застосування статті 7 Лісабонського договору з метою покарання Будапешта і недопущення подібних сепаратних дій у майбутньому", - йдеться у його дописі.

На його думку, план Орбана - "це результати недопрацювань української сторони, адже відсутність справжнього діалогу між Києвом та Будапештом занадто затягнувся і контактів останнім часом у авральному режимі явно не вистачило".

"Попри півроку активізованих контактів та підготовку до потенційної зустрічі з Орбаном, Зеленський так і не знайшов дієвих і переконливих аргументів, щоб якщо не переконати, то бодай змусити угорську сторону сумніватися в своїх підходах та занадтій довірі до Москви", - зазначив він.

Єлісєєв вважає, що "у дипломатичному матчі Україна-Угорщина поки що рахунок 0:2", оскільки, на думку дипломата, Київ піддався на 11 "вкрай небезпечних умов Угорщини у справах нацменшин" та не убезпечив негативного сценарію розвитку подій у контактах Будапешта з Москвою.

"Путін скористався можливістю для представлення Заходу в особі головуючої в ЄС країни власного плану капітуляції України та припинення війни; натомість, Орбан уникнув будь-якої публічної згадки про українську "формулу миру" перед російським лідером, засудження агресивної війни", - підкреслив дипломат.

Він додав, що "миротворчі візити" Орбана до Києва та Москви - це лише початок дипломатичної кампанії Орбана, "для якого не є перешкодами ані роль головування в Раді ЄС, ані підпис під Комюніке саміту миру".

Нагадаємо, американські аналітики ISW вважають, що закликами до мирних переговорів Орбан намагається зірвати підтримку Україні.

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