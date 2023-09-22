Що насправді сталося з Рамзаном Кадировим: у розвідці розповіли деталі

Тим часом при владі у Чечні півтора місяці сидить інший політик, читайте ᐅновини 1+1 (ТСН.ua).

Чутки про нібито смерть Рамзана Кадирова офіційно досі не підтверджуються, хоча стан здоров'я лідера Чечні, дійсно, дуже важкий.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Телеграфу" .

"Як і Путін поки не помер, Кадиров — теж. Його стан здоров'я важкий, але він все ще живий", — зазначив він.

Раніше в ГУР підтверджували, що недавно Рамзану Кадирову зробили низку невдалих медичних втручань, а остання операція була безуспішною (попередньо відомо про проблеми з ниркою диктатора — редт.).

Крім того, в ГУР звертали увагу, що значна частина відеокадрів, які останнім часом поширюють у мережі за участю очільника Чечні, насправді або постановні, або несвіжі.

Як відомо, днями з'явилось відео, на якому зняли Кадирова у лікарняній палаті зі своїм родичем. Варто зазначити, що дата цього запису достеменно невідома, а тому стверджувати, що Кадиров зараз живий і здоровий тільки по ньому особливо не приходиться. Так, у палаті на ролику лежав інший Кадиров, а саме дядько чеченського бойовика — Магомед Кадиров. Судячи з відео, він перебував чи перебуває у важкому стані. Проте, як повідомила пресслужба диктатора, родич лідера Чечні нібито вже одужує.

"Якщо людина добре почувається, то неважко запостити нормальне інформативне, актуальне відео, яке б зняло всі питання. Але вони цього не можуть зняти, тому що проблеми існують", — зазначив Юсов.

Тож, новини про відхід Кадирова могли бути чиєюсь ІПСО. Першим же "про смерть" керманича Чечні 17 серпня раптом заявив російський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв, який раніше конфліктував із чеченським диктатором і викривав його у численних злочинах.

Ще одним цікавим моментом є те, що Кадиров офіційно пішов у відпустку з 3 серпня і "відпочиває" досі, хоча в Україні триває війна, на якій кадировці зазнають численних втрат. При цьому раптова "відпустка" Кадирова почалася через місяць "з хвостиком" після путчу Пригожина. Як відомо, під час заколоту вагнерівців каральний підрозділ кадирова "Ахмат" дивним чином не доїхав на придушення збройного виступу у Ростові-на-Дону.

Водночас обов'язки очільника республіки за відсутності "дон-дона" вже майже півтора місяця виконує глава чеченського кабміну Муслім Хучієв.

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