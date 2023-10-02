Що несе перемога проросійських сил на виборах у Словаччині для України: прогноз The New York Times

У Словаччині на парламентських виборах перемогла партія SMER-SSD проросійського лідера Роберта Фіцо, набравши майже 23% голосів. Під час передвиборної кампанії Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Україні, і зробити усе можливе для початку мирних переговорів, назвавши це одним з пріоритетних завдань нового уряду.

Про це пише The New York Times.

Словаччина має давні симпатії до РФ й невелику територію. Наразі невідомо, яку політику буде будувати Фіцо, але Словаччина є помітною країною у допомозі України. Вони були першими, хто передав Україні винищувачі МіГ-29AS.

В Центральній Європі, яка була ядром антиросійських настроїв через радянське минуле, зараз сприймає російсько-українську війну з більшою байдужістю. Партія Фіцо отримала 23% на виборах у парламенті. В його програму входить: зупинка військової допомоги України, соціальний консерватизм, націоналізм, політика проти ЛГБТК, а також популістичні обіцянки соціальних виплат. Це отримало підтримки в малих містах та в сільській місцевості.

"Зношеність від війни поки що більш відчутна в Центральній Європі, ніж у Західній. Словаччина демонструє, що загроза біля ваших дверей не обов'язково означає, що ви всією душею підтримуєте Україну", — зазначив професор паризького університету Жак Рупнік, він спеціалізується на країнах Східної та Центральної Європи.

Останні соцопитування від Globsec показують, що 51% словаків вважають винними у війні Захід або Україну. Роберт Фіцо уміло зіграв на цих настроях, пишуть журналісти. Для цього він перейняв частину риторики проросійського премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який виправдовує брутальне вторгнення РФ.

Журналісти прогнозують, що тиск на Україну щодо компромісу з РФ може посилюватись, як з боку Заходу так і США. До того ж Київ має конфлікт з Польщею, де теж мають відбутися вибори. Там немає загрози стати країною проросійською, але невідомо, як це повпливає на двосторонні відносини.

Нагадаємо:

На дострокових парламентських виборах у Словаччині після підрахунку майже всіх голосів перемогла проросійська партія Smer на чолі з експремʼєром Робертом Фіцо. Роберт Фіцо отримав найбільше голосів на виборах — понад пів мільйона. А загалом його партія набрала понад 23% голосів.

Проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" очолювана Міхалом Шимечком зайняла друге місце з 17% голосів, а на третьому місці — партія Петера Пеллегріні "Голос" — 15%.

Роберт Фіцо у передвиборчій кампанії обіцяв припинити військову допомогу Україні, критикував санкції проти РФ, закликав до переговорів між країнами, виступав проти прав ЛГБТ і захищав право країни на вето в ЄС. Його риторика схожа до риторики премʼєра Угорщини Віктора Орбана.

Нинішній уряд (Едуарда Геґера) підтримує Київ. Наприклад, у березні 2023 року Словацька республіка поставила на озброєння ЗСУ комплекси ППО С-300 та літаки МіГ-29. Найціннішою допомогою від країни, що має обмежений арсенал, є комплектуючі матеріали.

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