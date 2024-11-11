Що Путін дасть Північній Кореї в обмін на солдатів: у Білому Домі зробили припущення

Джейк Салліван не виключає, що Москва може допомогти Пхеньяну в реалізації ядерної програми.

США ще вивчають, що саме Росія дасть Північній Кореї в обмін на участь її солдатів у війні проти України.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю телеканалу CBS News.

"Ми не знаємо напевно, і, чесно кажучи, я думаю, що російський диктатор Володимир Путін не знає напевно. Я думаю, що він, ймовірно, ще не вирішив, що саме він збирається робити для Північної Кореї в майбутньому", – сказав Салліван.

Радник Білого дому з питань нацбезпеки припустив, що диктатор КНДР Кім Чен Ин очікує в обмін "щось значне, можливо, у вигляді військової й технологічної підтримки з боку Росії". Салліван не виключає, що Москва може допомогти Пхеньяну в реалізації ядерної програми.

"Я не можу точно сказати, що станеться, але ми вже чули, як росіяни заявили, що на ядерну програму Північної Кореї сьогодні слід дивитися інакше, ніж п'ять чи 10 років тому. Отже, занепокоєння щодо відносин між Росією та КНДР в обох напрямках є дуже реальним, і на це повинні звернути увагу всі країни вільного світу", – наголосив представник Білого дому.

Нагадаємо, Росія планує залучити північнокорейських солдатів для зміцнення оборони в Курській та Бєлгородській областях. Українські військові вважають, що взяти їх у полон буде складно.

Стріляють по росіянах: російський полонений розповів про солдатів КНДР

Читайте також: