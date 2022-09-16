Що Путін сказав про пакет рекомендацій від Єрмака - Расмуссена щодо гарантій безпеки України

Очільник Кремля заявив, що він нібито не знайомий з українським проєктом із гарантій безпеки.

Про це очільник Кремля сказав під час брифінгу на саміті Шанхайської організації співробітництва, пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Що ще там вигадала київська влада, я не знаю, у них позиція з кожного питання змінюється щодня", - відповів "фюрер".

Нагадаємо, 13 вересня в Офісі президента презентували документ під назвою "Київський договір безпеки" - рекомендації щодо майбутніх гарантій безпеки для України. Документ розробила це експертна група під керівництвом керівника ОП Андрія Єрмака й ексгенсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

Ідеться про те, що Україні необхідні ресурси на утримання потужної армії, здатної протистояти військам та іншим воєнізованим формуванням РФ. Також потрібні багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України, постачання зброї та допомогу союзників з розвідданими, спільні навчання й інтенсивні тренувальні місії під егідою ЄС та НАТО.

В основну групу гарантів безпеки України, на думку авторів, мають входити США, Великобританія, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австралія, Туреччина, країни Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

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