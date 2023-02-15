Що Росія готує в Молдові: Жданов розповів про "шалені кошти" з РФ для здійснення державного перевороту

Молдова або самостійно, або за допомогою своїх союзників буде протистояти заходам з боку країни-агресорки.

Військовий експерт поділився інформацією, що Росія спонсорує розхитування ситуації у Молдові, однак, чи втілиться цей план РФ у життя?

В інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов розповів про ситуацію у Молдові та ймовірність державного перевороту.

"Є інформація, що Росія вклала "шалені кошти" для розхитування ситуації у Молдові. РФ було б дуже вигідно зараз отримати плацдарм в глибині світової оборони проти російської агресії. Але я не бачу поки шляхів його втілення у життя. Молдова - анклав між Україною та Румунією. Потрапити на територію Молдови дуже проблематично. Наш глава держави передав президентці Молдови всю розвідувальну інформацію щодо спроб РФ і можливих варіантів дій. Тож, думаю, що Молдова або самостійно, або за допомогою своїх союзників буде протистояти цим заходам", - зазначив Жданов.

За його словами, тих сил і засобів, що сьогодні є у Придністров'ї, недостатньо для того для розхитування ситуації.

"Я знаю, що у Молдові заборонили російські канали, навіть позакривали частину молдовських, які не визнавали агресію Росії проти України. І парламент, і президент там проєвропейські. Зміна уряду не вплине на ситуацію. Скоріш за все, уряд буде призначений проєвропейський. Молдова продовжить рух у бік ЄС", - сказав експерт.

Раніше речник МЗС Молдови Даніел Воде відповів, чи отримала його держава якісь сигнали підтримки від Заходу через інформацію про можливу агресію Росії.

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