Що стало з ПВК "Вагнер" – у ГУР розповіли про найманців покійного Пригожина

В розвідці України розповіли, що стало з бойовиками російської ПВК "Вагнер".

Представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький розповів, що всі угрупування російської ПВК "Вагнер" переформатовані. Наразі одна частина перебуває у підпорядкуванні Збройних сил РФ, інша – вступила до аналогічних приватних компаній.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами Скібіцького, "вагнерівці", які підписали контракт з Міністерством оборони РФ чи Росгвардією, продовжують свою службу або в Збройних силах країни-агресорки, або в інших приватних компаніях.

"Також відбулося переформатування групи "Вагнера" в інших країнах, де вони були залучені, насамперед в Африці, на Близькому Сході – в Сирії, в Лівії", - зазначив представник ГУР.

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Він також додав, що наразі у цих країнах ПВК "Вагнер", як такого, вже немає.

"Там діють інші приватні військової кампанії. Вони контролюються російським міністерством оборони", - резюмував Скібіцький.

Нагадаємо, СБУ затримала "вагнерівця", який готував удари РФ, що мали знеструмити Київ.

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