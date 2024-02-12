Що насправді стоїть за чутками про двійників і смертельну хворобу Путіна - у WSJ розкрили подробиці

Спекуляції про неминучу смерть Путіна можуть зняти тиск з будь-кого в Росії чи на Заході.

Російський політолог Валерій Соловей зробив сенсаційну заяву. Він переконує, що президент РФ Володимир Путін помер ще минулого року і сьогодні публіці представлений його двійник. Кремлівська еліта нібито контролює це і запхнула тіло російського диктатора в морозильну камеру.

Про це пише The Wall Street Journal.

У четвер журналіст Такер Карлсон показав двогодинне інтерв'ю з Путіним. За його словами російського політолога, Карлсон взяв інтерв’ю у двійника Путіна, якого тепер мільйони глядачів на Заході видаватимуть за реального.

"Путін помер, безповоротно помер, він не воскресне, він залишиться в морозилці", — сказав Соловей в ефірі на початку цього тижня.

Натомість Карлсон відмовився від коментарів.

"Повідомлення Соловей є частиною ширшої мережі чуток про стан здоров’я Путіна, який різко погіршився, оскільки відносини Росії із Заходом зіпсувалися. Пошукові запити в Google, такі як "Путін Паркінсон", досягли піку популярності 2020 року, а "Путін рак" досяг піку 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Дивна поведінка Путіна

Відео опубліковані у Мережі X показують звичку Путіна тріпотіти ногою під час зустрічей із високопосадовцями.

Відкриття російського політолога про погіршення здоров’я Путіна підживили західні таблоїди та збентежили високопосадовців. Чутки набули такого поширення, що директор ЦРУ Вільям Бернс відчув бажання розвіяти їх 2022 року, зробивши рідкісну публічну заяву про стан здоров’я іноземного лідера. Путін, як він сказав на конференції з безпеки в Аспені, "занадто здоровий".

"Спекуляції про неминучу смерть Путіна можуть зняти тиск з будь-кого в Росії чи на Заході, хто розмірковує над тим, як протистояти йому чи його вторгненню до України", - сказав Томас Грем, видатний співробітник Ради з міжнародних відносин.

Водночас видання пише і про інший можливий сценарій: після придушення незалежних ЗМІ Кремль роками дискредитував їх залишки, посіявши суміш дезінформації, через яку будь-яка новина здавалася сумнівною або предметом думки.

"Суть у тому, щоб зробити все неймовірним», — сказав Ерік Грін, який до минулого року був головним радником Байдена з Росії в Раді національної безпеки. "Одного разу Соловей може бути дискредитований, коли він буде змушений визнати, що Путін живий, але, отримавши стільки впливу, він ще більше погіршить імідж ЗМІ в цілому, «так що всі програють", - додав він.

"Пригожин на відіміну від Путіна живий"

Крім того, Соловей заявиив, що колишній кухар Путіна, відомий як лідер "вагнерівців" Євген Пригожин насправді живий. Він нібито інсценував власну смерть, відправивши свого двійника на борт приватного літака, який був знищений бомбою.

"Справжній Пригожин зараз переховується", - запевняє він.

Драма, що розгортається, і зростання напруження між кремлівською елітою, є основою для постійних епізодів російського політолога на YouTube.

В інтерв’ю The Wall Street Journal Соловей наполягав на тому, що його джерела — "дуже впливові люди", які протягом багатьох років повідомляли йому, що Путін страждає на низку захворювань, включаючи хворобу Паркінсона, рак і шизофренічний розлад настрою. Він сказав, що більшість його аудиторії – це Росія та колишні радянські республики Білорусі та України.

Двійники Путіна - що відомо

Довкола потенційної наявності двійників Володимира Путіна точиться чимало суперечок. У Кремлі запевняють: у російського диктатора їх немає.

Попри це, Володимир Путін дійсно використовує двійників, стверджує японський аналіз штучного інтелекту. Дослідження, засноване на розпізнаванні облич, порівнянні голосів і рухів тіла, вказує на те, що існує кілька різних Путінів.

Фахівчиня з фізіогноміки Тетяна Ларіна звернула увагу на відмінності в обличчі Путіна та його двійників

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