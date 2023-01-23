Що таке профіль зауфани в Польщі: навіщо він потрібен і як правильно створити

В Польщі активно розвивається система електронних державних послуг. Наразі онлайн вже можна оформити соціальну допомогу, створити електронний акаунт пацієнта або зареєструвати ФОП. Втім, щоб отримати доступ до всіх цих послуг, потрібно мати профіль зауфани. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що це таке і як його створити.

Профіль зауфани — один із способів, який допомагає ідентифікуватися на офіційних порталах в Польщі. Оформити заяви, що приймаються винятково в електронному вигляді, без нього просто неможливо. Наприклад, певні заяви в Управління соціального захисту (ZUS). Українцям, які тимчасово проживають в Польщі, він також стане у пригоді. На порталі TransferGo зібрали найважливіші поради, які допоможуть зрозуміти, як створити профіль зауфани.

Що таке профіль зауфани і кому його можна отримати

Профіль зауфани (profil zaufany) в Польщі дещо схожий на електронний підпис, однак містить більше інформації та відрізняється чималим функціоналом. В профілі зауфани можна знайти такі дані про людину:

прізвище та ім'я;

дата народження;

PESEL.

Профіль зауфани може створити будь-яка людина, що відповідає таким вимогам:

вік понад 13 років;

наявність повної або обмеженої дієздатності;

наявність паспорта чи дійсного посвідчення особи;

наявність номеру PESEL;

польський номер телефону та адреса електронної пошти.

Українці, що знайшли прихисток в Польщі, також можуть оформити профіль зауфани. Він потрібен, наприклад, щоб оформити допомогу на дітей, перевірити свої дані у реєстрі PESEL, зареєструвати у країні ТОВ або ФОП, активувати електронний документ Дія pl або зробити доступ до електронного акаунту пацієнта (Internetowe Konto Pacjenta).

Як створити профіль зауфани: покрокова інструкція

Дорослим зазвичай профіль зауфани оформляють ще під час отримання номера PESEL. Однак, якщо цього не сталося з будь-якої причини або вам потрібно створити профіль для дитини, завжди можна подати заявку на створення.

Заявка подається на сайті. А після подавання її потрібно ще додатково підтвердити. Як підтвердити профіль зауфани онлайн? Зробити це можна лише в разі, якщо у вас є відкритий рахунок у одному з банків за цим переліком. Якщо ж рахунку у вас немає або ви створюєте профіль для дитини, доведеться підтверджувати особисто в одному з пунктів підтвердження.

Особливості створення профіля зауфани:

Краще заздалегідь підготувати назву профіля та пароль. Змінити назву профіля в майбутньому неможливо. Пароль повинен містити 8 символів, серед яких хоча б 1 велика та 1 маленька літери, 1 спеціальний знак та 1 цифра. Будьте готові до того, що потрібно буде надати контактну інформацію, а саме номер телефону (в Польщі) та адрес електронної пошти. В заявці вводяться заздалегідь підготовані назва профілю і пароль. Також потрібно ввести прізвище та ім'я, номер PESEL. Коли форма повністю заповнена, натискаєте "Зареєструватися" і дотримуєтесь вказівок.

Протягом 14 днів з дати подання заявки потрібно особисто її підтвердити (якщо ви не можете зробити цього онлайн). Найближчий пункт підтвердження можна знайти тут. Зверніть увагу, що з собою потрібно мати паспорт (або інше посвідчення особи) та оригінал документа про надання вам номеру PESEL.

Створити профіль зауфани можна повністю безкоштовно. Він залишається дійсним впродовж 3 років, а потім його потрібно буде подовжити. Процедура подовження така сама.