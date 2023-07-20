Що таке воєнний злочин і чи буде Путін притягнутий до відповідальності за звірства в Україні — BBC

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що президент РФ Володимир Путін не буде брати участь у саміті, запланованому на серпень, оскільки Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт. Як країна, яка підписала угоду з судом, ПАР повинна затримувати підозрюваних на своїй території, але президент Рамафоса попередив, що Росія розцінить це як оголошення війни.

Пропонуємо вам адаптацію матеріалу BBC, в якому названі конкретні звинувачення МКС на адресу Путіна та пояснюється роль Південно-Африканської Республіки в долі диктатора.

Що таке воєнний злочин і що таке МКС?

Правила ведення війни викладені в Женевських конвенціях та інших міжнародних законах і угодах. Серйозні правопорушення, такі як вбивства, зґвалтування або масові переслідування групи людей, відомі як “злочини проти людяності” або, за певних обставин, “геноцид”.

Збройні сили не можуть навмисно атакувати цивільне населення, а також об'єкти інфраструктури, від яких воно залежить, наприклад, електростанції. Деякі види зброї заборонені, наприклад, протипіхотні міни, хімічна та біологічна зброя.

Хворим і пораненим необхідно надавати допомогу — в тому числі пораненим солдатам, які мають права військовополонених.

Міжнародний кримінальний суд, що базується в Гаазі, був створений для розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Він часто проводить судові процеси від імені країн зі слабкою судовою системою, які не в змозі розглядати такі справи у власних судах.

У чому полягають звинувачення на адресу Путіна?

Комісія ООН з розслідування ситуації в Україні заявила, що російська влада вивезла 16 221 дитину з України до Росії. Вона зазначила, що ці депортації “порушують міжнародне гуманітарне право і є воєнним злочином”.

ООН також заявила, що російські сили в Україні відповідальні за зґвалтування, широкомасштабні тортури та вбивства:

-березень 2022 року: російські війська завдали авіаудару по театру в Маріуполі, який прихистив дітей, і атакували лікарню в місті;

-квітень 2022 року: у Бучі під Києвом знайдено тіла 400 цивільних осіб

-вересень 2022 року: в Ізюмі Харківської області було знайдено 450 тіл, переважно цивільних осіб.

Драмтеатр у Маріуполі після російського авіаудару / AP

Україна також звинуватила російські війська у скоєнні понад 400 воєнних злочинів у Херсонській області в період з березня по листопад 2022 року.

Крім того, ООН заявляє, що Росія може бути відповідальною за злочини проти людяності, атакуючи цивільну інфраструктуру, таку як електростанції та дамби.

Росія заперечує всі звинувачення у воєнних злочинах або нападах на цивільне населення.

Яка роль Південної Африки?

Путін мав відвідати країну в серпні, щоб взяти участь у конференції країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка). Головна опозиційна партія ПАР, Демократичний альянс, звернулася до суду з проханням видати ордер на його арешт у разі його приїзду.

Путін і Рамафоса / AP

Однак у документах, поданих до суду, президент Рамафоса заявив, що цього не повинно статися: “Росія чітко дала зрозуміти, що арешт її чинного президента був би оголошенням війни”. Пізніше він заявив, що вони з Путіним “обопільно” домовилися, що він не повинен приїжджати. Замість нього буде присутній міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Південна Африка і раніше ігнорувала МКС. У 2015 році вона відмовилася заарештувати тодішнього президента Судану Омара аль-Башира і дозволити йому вилетіти з південноафриканської авіабази.

МКС звинуватив його в геноциді та воєнних злочинах у зв'язку з конфліктом у регіоні Дарфур.

Чи може МКС судити Путіна?

МКС може порушити кримінальне переслідування проти політичних лідерів за ведення агресивної війни у випадку невиправданого вторгнення або конфлікту, який не був здійснений з метою самооборони. Він розслідує потенційні воєнні злочини і злочини проти людяності в Україні, скоєні ще в 2013 році, до того, як Росія незаконно анексувала Крим.

У березні 2023 року МКС видав ордери на арешт Путіна та Уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Однак Росія не підписала МКС, тому екстрадиція Путіна або Львової-Бєлової є малоймовірною. Очікується, що кремлівський диктатор не поїде до жодної країни, яка може його заарештувати.

Як Україна реагує на воєнні злочини?

Перший вирок за воєнні злочини в українських судах був винесений у травні 2022 року, коли 21-річний російський військовий Вадим Шишимарін був засуджений до довічного ув'язнення.

Вадим Шишимарін став першим російським солдатом, якого судили за воєнні злочини / AP

Його визнали винним у розстрілі беззбройного цивільного, 62-річного Олександра Шеліпова, у селі Чупахівка Сумської області через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення.

На початку липня 2022 року тодішній генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що її відомство розслідує понад 21 000 воєнних злочинів і злочинів агресії, ймовірно скоєних російськими військами з початку війни.

За її словами, було ідентифіковано 600 підозрюваних і розпочато 80 кримінальних проваджень. За даними Reuters, у березні 2023 року щонайменше 26 підозрюваних у воєнних злочинах були засуджені українськими судами.

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