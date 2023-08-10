"Що такого сталося, що такий курс?": Соловйов влаштував істерику через падіння російського рубля

Головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов влаштував істерику, бо російський рубль опинився в трійці найгірших валют у світі за даними Bloomberg.

Істерику він влаштував під час ефіру своєї пропагандистської програми.

Він не розуміє, що в країні сталося, що такий курс валют, і вимагає пояснень від депутатів Держдуми РФ та Центрального банку Росії.

"У мене запитання до всіх депутатів Державної думи РФ. Скажіть, будь ласка, а ви не помічаєте, який зараз у нас курс валют в країні. Скажіть, буль ласка, ви хоч один запит до ЦБ (Центрального банку - ред.) зробили. Щоб ці люди прийшли і публічно пояснили. Поясніть, будь ласка, країні, щоб відбувається. Що такого сталося, що такий курс? Це ж приведе до росту інфляції. При чому пік випаде саме на час виборчої кампанії", - сказав він, а потім почав кричати.

Тут він згадав про Захід, який буде насміхатися із Росії, і захвилювався через це.

"Навіть не пояснює, якого хр*на курс так скаче, що над нами весь закордон тепер сміється. Що найслабша валюта у нас - рубль. Це завдяки геніальній політиці Центрального банку, який призирає народ, щоб хоч слово сказати", - закричав Соловйов, накинувшись із звинуваченнями на ЦБ.

Соловйов влаштував істерику через падіння російського рубля

Як повідомляли раніше, за даними Bloomber, рубль впав до 100 одиниць за долар та опинився серед найгірших валют.

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