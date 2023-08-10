"Що такого сталося, що такий курс?": Соловйов влаштував істерику через падіння російського рубля

У падіння рубля він звинуватив депутатів Держдуми РФ та Центральний банк Росії.
Головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов влаштував істерику, бо російський рубль опинився в трійці найгірших валют у світі за даними Bloomberg.
Істерику він влаштував під час ефіру своєї пропагандистської програми.
Він не розуміє, що в країні сталося, що такий курс валют, і вимагає пояснень від депутатів Держдуми РФ та Центрального банку Росії.
"У мене запитання до всіх депутатів Державної думи РФ. Скажіть, будь ласка, а ви не помічаєте, який зараз у нас курс валют в країні. Скажіть, буль ласка, ви хоч один запит до ЦБ (Центрального банку - ред.) зробили. Щоб ці люди прийшли і публічно пояснили. Поясніть, будь ласка, країні, щоб відбувається. Що такого сталося, що такий курс? Це ж приведе до росту інфляції. При чому пік випаде саме на час виборчої кампанії", - сказав він, а потім почав кричати.
Тут він згадав про Захід, який буде насміхатися із Росії, і захвилювався через це.
"Навіть не пояснює, якого хр*на курс так скаче, що над нами весь закордон тепер сміється. Що найслабша валюта у нас - рубль. Це завдяки геніальній політиці Центрального банку, який призирає народ, щоб хоч слово сказати", - закричав Соловйов, накинувшись із звинуваченнями на ЦБ.
Як повідомляли раніше, за даними Bloomber, рубль впав до 100 одиниць за долар та опинився серед найгірших валют.
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