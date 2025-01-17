Що Трамп насамперед спробує зробити після інавгурації: відомий американський політолог дав відповідь

На думку Роберта Кейгана, до людей Трампа і самого Трампа має дійти, що Путін не піде на прийнятну для України та США угоду.

Новообраний президент США Дональд Трамп після інавгурації, яка відбудеться 20 січня, насамперед якнайшвидше спробує розпочати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Але Трамп і його команда швидко можуть зрозуміти, що існує дуже мало шансів на будь-які серйозні перемовини.

Про це в інтерв’ю CNN заявив відомий американський політолог, аналітик Роберт Кейган.

"Я думаю, він (Дональд Трамп – ред.) захоче якнайшвидше розпочати переговори з Володимиром Путіним, але вони можуть зрозуміти, що існує дуже мало шансів на будь-які серйозні переговори. Путін, звичайно, буде говорити вічно, якщо йому це буде потрібно, але не для того, щоб дійсно розпочати врегулювання. За нинішніх обставин у Путіна немає жодного стимулу вести переговори. Він думає, що виграє війну, якщо щось не зміниться кардинально, як, наприклад, не буде нового законопроєкту про допомогу Україні", – каже аналітик.

На думку Кейгана, до людей Трампа і самого Трампа має дійти, що Путін не піде на прийнятну для України та США угоду.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним "дуже швидко" після того, як він обійме посаду наступного тижня.

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