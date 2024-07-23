Що вдалося уразити на аеродромі в Морозовську: з’явились супутникові знімки

На знімках видно щонайменше п’ять окремих точок ураження на авіабазі.

У Мережі з’явилися супутникові знімки точок ураження на авіабазі Морозовськ у Росії після дронової атаки 22 липня.

Відповідні супутникові зображеннях поширили аналітики The Military Watch.

На супутникових знімках Planet Labs від 22 липня видно щонайменше п’ять окремих точок ураження на авіабазі Морозовськ. Зазначається, що уражень може бути більше, але це важко зрозуміти через низьку роздільну здатність і хмарність.

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За попередніми даними, у Морозовську було уражено:

позицію дивізіону ЗРК С-300/400;

район стоянки літака Су-34 (був розміщений на стоянці 20 липня);

район стоянки винищувачів;

склад паливно-мастильних матеріалів;

злітно-посадкову смугу.

Супутникові знімки аеродрому в Морозовську / Фото: Planet Labs

Супутникові знімки аеродрому в Морозовську після атаки 22 липня / Фото: Planet Labs

Нагадаємо, в ніч проти 22 липня безпілотники атакували в Росії нафтопереробний завод у Туапсе та військовий аеродром у Морозовську.

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