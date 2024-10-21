Що входить до нового пакета допомоги Україні на 400 мільйонів доларів: у Пентагоні розповіли

Новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів, про який очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив під час візиту до Києва 21 жовтня, включає додаткові боєприпаси, бронетехніку і протитанкову зброю.

Про це йдеться у листі Пентагону, опублікованому в мережі X американського оборонного відомства.

Пакет включає зокрема:

боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, а також 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні системи та снаряди до них;

протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

бронетранспортери М113;

супутникові засоби зв'язку, стрілецьку зброю та боєприпаси, гранати та навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін 21 жовтня прибув із неанонсованим візитом до Києва.