Що входить до нового пакета допомоги Україні на 400 мільйонів доларів: у Пентагоні розповіли

Пакет допомоги зокрема включає додаткові боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю.
Новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів, про який очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив під час візиту до Києва 21 жовтня, включає додаткові боєприпаси, бронетехніку і протитанкову зброю.
Про це йдеться у листі Пентагону, опублікованому в мережі X американського оборонного відомства.
Пакет включає зокрема:
- боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, а також 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні системи та снаряди до них;
- протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- бронетранспортери М113;
- супутникові засоби зв'язку, стрілецьку зброю та боєприпаси, гранати та навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;
- запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.
Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін 21 жовтня прибув із неанонсованим візитом до Києва.
Читайте також: