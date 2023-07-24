Що відбувається на території величезного табору ПВК "Вагнер" у Білорусі (нові супутникові знімки)

На території табору розташовані сотні автомобілів, невеликі вантажівки і близько 35 напівпричепів.
У Мережі з'явилися нові супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies, які показують масштаби та що перебуває на території табору російських найманців "вагнерівців" у білоруському селі Цель, що під Осиповичами.
Фотографії опублікував у Twitter журналіст Крістіан Тріберт.
Як видно на світлинах, табір займає велику площу. На його території розташовані сотні автомобілів, невеликі вантажівки та близько 35 напівпричепів, які вишикувалися в декілька рядів.
Зроблені фотографії в понеділок, 24 липня, під нахилом або "під косим кутом".
Як повідомляли раніше в Держприкордонслужбі України, станом на 22 липня на території РБ перебували орієнтовно 5000 "вагнерівців". Ситуація по лінії кордону залишається повністю контрольованою прикордонними підрозділами та іншими складовими Сил оборони нашої держави.
Через загрозу "Вагнера" Польща перекинула до свого східного кордону більше військових і планує збудувати там додаткову нову військову частину. На тлі цього очільник Кремля Володимир Путін вигадав, що Польща планує окупувати захід України.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Картаполов своим ртом сказал, зачем "Вагнер" сидит в Беларуси | ФЕЙГИН и Белковский"
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