Що відбувається на території величезного табору ПВК "Вагнер" у Білорусі (нові супутникові знімки)

На території табору розташовані сотні автомобілів, невеликі вантажівки і близько 35 напівпричепів.

У Мережі з'явилися нові супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies, які показують масштаби та що перебуває на території табору російських найманців "вагнерівців" у білоруському селі Цель, що під Осиповичами.

Фотографії опублікував у Twitter журналіст Крістіан Тріберт.

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Як видно на світлинах, табір займає велику площу. На його території розташовані сотні автомобілів, невеликі вантажівки та близько 35 напівпричепів, які вишикувалися в декілька рядів.

Зроблені фотографії в понеділок, 24 липня, під нахилом або "під косим кутом".

Як повідомляли раніше в Держприкордонслужбі України, станом на 22 липня на території РБ перебували орієнтовно 5000 "вагнерівців". Ситуація по лінії кордону залишається повністю контрольованою прикордонними підрозділами та іншими складовими Сил оборони нашої держави.

У Білорусі росте табір "вагнерівців" / Фото Maxar Technologies: Крістіан Тріберт / Twitter

У Білорусі росте табір "вагнерівців" / Фото Maxar Technologies: Крістіан Тріберт / Twitter

Через загрозу "Вагнера" Польща перекинула до свого східного кордону більше військових і планує збудувати там додаткову нову військову частину. На тлі цього очільник Кремля Володимир Путін вигадав, що Польща планує окупувати захід України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Картаполов своим ртом сказал, зачем "Вагнер" сидит в Беларуси | ФЕЙГИН и Белковский"

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