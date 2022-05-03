Що відбувається в оточенні Путіна: начальник української розвідки розповів про чистки у ФСБ

Що відбувається в оточенні Путіна: начальник української розвідки розповів про чистки у ФСБ

Кирило Буданов повідомив, чи насправді відбуваються значні зміни серед військового керівництва РФ.

Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив про зміни серед військового керівництва у Москві.

В інтерв'ю НВ він назвав перебільшенням повідомлення про масові арешти всередині ФСБ.

"Певною мірою певні чистки проведені. Але те, що каже більшість ЗМІ, трошки перебільшено. У кількісному та якісному складі цих чисток. Так, є дуже значні зміни серед військового керівництва, на рівні командувачів родів військ, командувачів в армії і так далі. Це не дуже публічні люди, і про це ЗМІ не сильно пишуть", — зазначив Буданов.

За його словами, є певні зміни та певна кількість заарештованих людей у спецслужбах РФ. Наприклад, генерал Сергій Бесєда, який відповідав у ФСБ за надання оперативної інформації по Україні.

"До речі, історія з фінансуванням (арештованого співголови ОПЗЖ та кума Путіна Віктора — Ред.) Медведчука — це трошки пов’язано з ним. Але тієї картинки, яку хочуть усі побачити, нема. Тисячами нікого не саджають, на жаль. Певні зміни є — їм треба призначити цапа-відбувайла. Ось вони і шукають", — додав Буданов.

Раніше в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що Росія розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму та подальшої інтеграції їх в російський економічний простір.

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