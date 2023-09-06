Що відбувається з “вагнерівцями” у Білорусі після загибелі Пригожина — міністр оборони Литви

Ситуація з найманцями ПВК “Вагнер” кардинально відрізняється від тієї, яка була три тижні тому.

Після загибелі в авіакатастрофі російського воєнного злочинця Євгена Пригожина, який керував так званою ПВК “Вагнер”, кількість російських найманців із цього збройного формування на території Білорусі різко зменшилася.

Про це в середу, 6 вересня, повідомив на пресконференції міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає LRT.

За його словами відбувається “динамічний спад” кількості “вагнерівців” на території сусідньої Білорусі, яка є державою-сателітом РФ.

“Вони [найманці ПВК “Вагнер”] розходяться, переїжджають на інші території, хтось їде у відпустку до Росії або "на відпочинок" - їх перевербують в інші військові компанії", - сказав очільник Міноборони Литви.

На початку серпня Литва і Польща заявили, що в Білорусі перебуває близько 4 тисяч “вагнерівців”. До Білорусі вони почали переїжджати після невдалого путчу Пригожина в Росії.

За словами Анушаускаса, тепер ситуація кардинально відрізняється від тієї, яка була три тижні тому.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав вимоги Польщі, Латвії, Литви та Естонії вивести найманців ПВК "Вагнер" із території країни необґрунтованими й дурними.

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