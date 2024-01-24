Що відомо про падіння Іл-76 у Бєлгородській області: чия це робота і що перевозив літак

У Бєлгородській області 24 січня розбився російський важкий військово-транспортний літак Іл-76, який міг перевозити ракети С-300. Українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що до інциденту причетні ЗСУ.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про падіння Іл-76.

Падіння Іл-76

Спершу про катастрофу літака Іл-76 у селі Яблоново Бєлгородської області повідомили російські Telegram-канали. А згодом інформацію підтвердили і в Міноборони РФ.

"24 січня близько 11:00 за київським часом при виконанні планового польоту зазнав катастрофи літак Іл-76 у Бєлгородській області", – вказали у російському Міноборони.

У відомстві стверджують, що на борту Іл-76 перебували нібито 65 українських полонених, яких везли для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Зауважимо, що підтвердження цієї інформації з боку України не було!

До місця падіння вилетіла комісія ВКС Росії для встановлення причин катастрофи.

У Мережі з’явилися фото і відео з місця падіння Іл-76, на яких видно розтрощене аваіасудно та його уламки. Окрім того, на відео був зафіксований сам момент катастрофи.

Місце падіння Іл-76 у Бєлгородській області / Фото: російські телеграм-канали

Фото з місця падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ 24 січня / Фото: російські телеграм-канали

Російський літак Іл-76 розбився у Бєлгородській області

Що перевозив Іл-76

Видання "Українська правда" із посиланням на джерела в ЗСУ повідомило, що на борту вантажного Іл-76 могли бути ракети для ЗРК С-300, якими російські війська обстрілюють Україну.

А видання "РБК-Україна" з посиланням на джерело у Силах оборони повідомило, що літак Іл-76 було збито і це – робота ЗСУ.

За повідомленням "Суспільного", в українському Міноборони наразі не можуть підтвердити, що літак уразили українські сили, оскільки "ще з’ясовують інформацію".

Реакція Кремля на падіння Іл-76

Речник президента РФ Дмитро Пєсков поки що утримається від коментарів щодо падіння Іл-76 в Білгородській області.

"Поки не можу нічого сказати, це досить свіжа інформація, зараз з нею розбиратимемося", – відповів Пєсков запитання, чи встигли президенту Володимиру Путіна доповісти про падіння літака.

Водночас спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін доручив підготувати звернення до конгресу США та німецького Бундестагу у зв'язку з катастрофою Іл-76, "для того, щоб депутати нарешті прозріли, кого вони фінансують".

Росія бреше про полонених на борту Іл-76 – оцінка експертів

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко проаналізував перші фото з місця падіння Іл-76 і звернув увагу, що на полі немає ознак розкиданих тіл. Експерт назвав фейком заяву Міноборони РФ про начебто перевезення на борту літака 65 українських полонених для обміну. Коваленко зазначив, що полонених літаками не перевозять, і звернув увагу на сумнівну заяву росіян, що "на 65 полонених було всього 3 (!!!) супроводжуючих!"

"Разом з екіпажем – 74 особи на борту за версією мо рф, але на полі жодного тіла", – зазначив аналітик.

Він також прокоментував інформацію про те, що літак Іл-76 перевозив ракети до ЗРК С-300.

"Цю версію підтверджує те, що від літака після падіння нічого не залишилося, а частини його фюзеляжу розкидало по полю, тобто після падіння та удару об землю була і ще потужна детонація боєкомплекту", – написав Коваленко в Мережі.