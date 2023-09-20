Що відомо про платний в’їзд до ЄС: які правила для українців

Нові правила в'їзду до Євросоюзу діятимуть від 2024 року, тож зараз не потрібно оформлювати жодних дозволів та сплачувати за це гроші.

Платним в’їзд до ЄС для українців стане від 2024 року. Для безвізових подорожей громадянам України треба буде за 7 євро отримувати спеціальний дозвіл ETIAS. Оформлювати його треба буде задовго до в’їзду до іноземної держави, адже заявка на ETIAS може розглядатися від 4 до в окремих випадках 30 днів.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про платний вʼїзд до ЄС та ETIAS.

Платний в’їзд до ЄС – що про це відомо

Від 2024 року для українців та громадян інших країн зміняться правила в’їзду до країн Шенгенської зони/ЄС. За новими правилами, доведеться отримувати спеціальний дозвіл ETIAS та сплачувати 7 євро. Цей дозвіл на в’їзд до Євросоюзу діятиме протягом трьох років і дозолятиме відвідувати країни ЄС на 90 днів протягом 180-денного періоду.

Дозвіл ETIAS 2024 року вимагатимуть такі країни:

Австрія,

Бельгія,

Болгарія,

Хорватія,

Кіпр,

Чехія,

Данія,

Естонія,

Фінляндія,

Франція,

Німеччина,

Греція,

Угорщина,

Ісландія,

Італія,

Латвія,

Ліхтенштейн,

Литва,

Люксембург,

Мальта,

Нідерланди,

Норвегія,

Польща,

Португалія,

Румунія,

Словаччина,

Словенія,

Іспанія,

Швеція,

Швейцарія.

Що таке ETIAS

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ETIAS – це Європейська система інформації та авторизації подорожей. Її мета – запобігти в’їзду до ЄС тих, хто становиять загрозу громадському порядку, національній безпеці або міжнародним відносинам країна-членів Шенгенської угоди.

Дозвіл ETIAS – це дозвіл на в’їзд до ЄС для громадян країн, із якими діє безвізовий режим. Він прив’язаний до закордонного паспорта людини і діє три роки або ж до спливання терміну дії паспорта. Якщо людина отримує новий закордонний паспорт, то треба буде отримати і новий дозвіл ETIAS.

З дозволом ETIAS можна в’їжджати на територію вищевказаних країн Європи будь-яку кількість разів. Однак перебувати в ЄС можна загалом 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

ETIAS / Фото: Getty Images

Навіть якщо ви отримаєте дозвіл ETIAS, це не гарантує 100%-го пропуску до ЄС. Так, прикордонник іноземної держави може попросити показати паспорт та інші документи. Працівник прикордонної служби перевірить, чи ви відповідаєте умовам в’їзду.

Кому не потрібно оформлювати ETIAS

Перед подорожжю до ЄС оформлювати дозвіл ETIAS не потрібно громадянам, у яких є оформлена Шенгенська віза та іноземцям, у яких є довгострокова віза, видана однією з держав-членів Євросоюзу.

Як подати заявку на ETIAS

Зауважимо, зараз заявки на оформлення ETIAS ще не приймаються, тож відповідно не стягується жодна оплата. Від 2024 року для отримання дозволу на в’їзд до ЄС можна буде заповнити анкету на офіційному вебресурсі ETIAS travel-europe.europa.eu/etias_en або через мобільний додаток ETIAS. Вартість заявки на отримання ETIAS –7 євро.

Щоб подати заявку на ETIAS, слід буде мати біометричний закордонний паспорт. Власникам звичайних закордонних паспортів доведеться (як і зараз) отримувати візу.

Скільки часу розглядають заявку на ETIAS

Більшість заявок оброблятиметься усього кілька хвилин. Проте не виключено, що процес може тривати довше. За такого сценарію ви отримаєте рішення щодо в’їзду до ЄС протягом чотирьох днів. Однак і цей період може бути подовжений до 14 днів – якщо від вас вимагатимуть додаткову інформацію або документи, або до 30 днів – якщо вас запросять на співбесіду. Саме тому подавати заяву на отримання дозволу ETIAS слід буде задовго до запланованої подорожі.

Що після заявки на ETIAS

Після того, як заявка на дозвіл ETIAS буде подана, вам надійде електронний лист-підтвердження подавання заявки. Там буде вказаний ваш унікальний номер заявки, який треба буде зберегти для подальшого використання.

Після завершення опрацювання заявки, вам надійде ще один електронний лист із повідомленням про результат розгляду.

Якщо ви отримаєте дозвіл ETIAS, переконайтеся, що ваші ім’я, номер паспорта та інша інформація є правильними. Адже в разі якоїсь помилки, вам не дозволять перетнути кордон.

Якщо заява на дозвіл ETIAS буде відхилена, в електронному листі будуть вказані причини такого рішення. Там буде також інформація, як подати апеляцію, будуть вказані реквізити компетентного органу та відповідний термін для подавання апеляції.

Правила вʼїзду в ЄС для українців зараз

Станом на 2023 рік усі країни Євросоюзу, що межують з Україною, дозволяють в'їзд на гуманітарних підставах усім, хто рятується від війни в Україні, незалежно від наявності біометричного паспорта. Це ж стосується і дітей.

Якщо у вас є українське громадянство і біометричний паспорт, то до ЄС можна в’їхати, пред'явивши цей документ на кордоні. На території країн-учасниць Шенгенської угоди можна перебувати до 90 днів протягом 180-денного проміжку часу.

Якщо ви не маєте біометричного паспорта, але маєте звичайний закордонний паспорт, вам слід буде оформити візу. Якщо ж ви маєте тимчасовий захист, це дає право на полегшення у видаванні візи для в’їзду та перебування у країні ЄС.

Біометричний паспорт / Фото: УНІАН

Зауважимо, що Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн не входять ЄС, однак є членами Шенгенської зони. Українці з біометричними паспортами або звичайними закордонними паспортами з візою можуть подорожувати до цих країн після в’їзду до Шенгенської зони.

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