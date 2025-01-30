Що відомо про українця, якого депортують зі Словаччини через "загрозу держперевороту"

Посольство України в Словацькій Республіці одразу налагодило зв'язок затриманого громадянина з його рідними.

Дипломати тримають справу українця, якого через "загрозу держперевороту" затримали у Словаччині, на особливому контролі.

Це кажуть у пресслужбі МЗС України, пише "РБК-Україна".

"Міністерству закордонних справ України відомо про затримання у Словаччині за звинуваченням у “загрозі національній безпеці” громадянина України", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що українець 1966 року народження на зв'язку із своїми рідними.. Консули надають йому необхідну підтримку. Він має приватного адвоката.

"Наполягаємо на необхідності дотримання словацькою стороною законних прав та інтересів громадянина України. Посольство України в Словацькій Республіці вже звернулося до компетентних органів Словаччини для з'ясування підстав затримання", - додали в МЗС.

Там підкреслили, що українські дипломати тримають справу на особливому контролі.

Нагадаємо, що 30 січня у Словаччині затримали українця через нібито "загрозу державного перевороту". Йому загрожує депортація.

Посла Словаччини в Україні Павела Віздалу викликали до Міністерства закордонних справ. Це сталося у зв'язку із заявами Братислави про нібито "втручання" України у справи Словаччини.

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