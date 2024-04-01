Що викликає загадкову хворобу у дипломатів США і до чого тут Росія: сенсаційні висновки журналістів

Автори розслідування зазначають, що прямих доказів на користь причетності ГРУ до використання “акустичної зброї” немає, проте тепер “американська влада може переосмислити своє ставлення до “аванського синдрому”.

Співробітники російської розвідки могли викликати “гаванський синдром” у американських та канадських дипломатів та працівників спецслужб.

Про це пишуть автори спільного розслідування The Insider, передачі 60 Minutes американського каналу CBS News та німецького видання Der Spiegel.

Розслідувачі з’ясували, що симптоми “гаванського синдрому” спостерігалися у закордонних дипломатів у ті ж періоди та в тих же місцях, куди приїжджали співробітники військової частини 29155 Головного управління Генерального штабу ЗС Росії (відомого як ГРУ). Саме цей підрозділ також пов’язують із отруєннями “Новичком” Сергія та Юлії Скрипалів у Великій Британії, а також бізнесмена Еміліана Гебрева у Болгарії.

Про це свідчать дані перельотів співробітників ГРУ, які з 2014 року опиняються в тих же місцях, де фіксують випадки “гаванського синдрому”. За даними розслідувачів, у листопаді 2014 року жертвою “гаванського синдрому” став співробітник американського консульства у Франкфурті, який впізнав в одному з ймовірних нападників передбачуваного співробітника ГРУ Єгора Гордієнка.

Ще один інцидент стався у 2017 році в Китаї — у одного зі співробітників американського консульства, відповідального за зберігання секретної інформації, лікарі зафіксували “невідомий вплив довкілля, що спричинив черепно-мозкову травму”. Розслідувачі зазначають, що інформація про китайські інциденти у них неповна.

Схожий випадок стався із дружиною американського дипломата у 2021 році у Тбілісі. Незадовго до нападу жінка помітила з вікна свого будинку чоловіка, у якому впізнала Альберта Авер’янова — сина командира частини Андрія Авер’янова. Також розслідувачі розповідають про ймовірні інциденти у 2021 році у Белграді та Ханої.

Журналісти відзначають, що люди, які пережили ці атаки, не отримали належної допомоги — їхні скарги списали на психічний розлад.

Крім описаних випадків, розслідувачі повідомили, що замкомандира частини 29155 ГРУ Іван Терентьєв отримав держзамовлення на вивчення “потенційних можливостей нелетальної акустичної зброї при військових (бойових) діях у місті”.

Автори розслідування зазначають, що прямих доказів на користь причетності ГРУ до використання “акустичної зброї” немає, проте тепер “американська влада може переосмислити своє ставлення до “аванського синдрому”.

У березні 2023 року розвідка США заявила, що їй не вдалося знайти доказів зв’язку будь-якої іноземної держави із так званим “гаванським синдромом”.

“Гаванський синдром” — неофіційна хвороба, для якої характерні запаморочення, нудота, головні болі та проблеми зі слухом та координацією. З 2014 року подібні симптоми спостерігаються у співробітників посольств США та Канади у різних країнах.

Нагадаємо, у липні 2021 повідомлялося, що влада США розслідує загадкові інциденти зі здоров'ям своїх дипломатів у столиці Австрії Відні, у яких виявили “гаванський синдром”. Поміж підозрюваних в акустичній атаці — Росія.

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