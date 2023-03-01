Що їсть президент США Байден із дружиною в ресторанах: Мережа вибухнула обговореннями

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден нещодавно повечеряли у Вашингтоні у популярному місцевому ресторані Red Hen. Президентське подружжя замовило салат із цикорію, смажений хліб із маслом і дві порції ригатоні (різновид італійської пасти). Втім, користувачів Мережі напружувало не те, що вони їли.

Про це пише Yahoo.

Байдени, як відомо, є шанувальниками пасти з червоним соусом. Але сам факт того, що і Джо Байден і його дружина Джилл замовили одну і ту саму страву, спричинив у Мережі активні обговорення.

Багато людей розкритикували їх за це, називаючи вибір Байденів "безглуздим". Користувачі вважають, що замовити ідентичні страви - означає позбавити себе шансу на максимальну дегустацію меню.

"Увесь сенс у тому, щоб піти поїсти, щоб спробувати якомога більше речей", - каже Ханна Медден, 24-річна жителька Вашингтона.

Усе це стало несподіванкою для шеф-кухаря та власника закладу Майкла Фрідмана. Часто ресторани стають більш популярними після такого високопоставленого візиту, але він не очікував, що обговорення будуть такими жвавими.

"Це така честь мати президентський візит, але смішно, що з цього вийшло ось що. Це захоплююча тема, яку люди вирішили підхопити, і я просто насолоджуюся жартом", каже він.

Фрідман працює в ресторанному бізнесі досить довго, щоб бачити всі види спільних замовлень. За його словами, вони з дружиною часто замовляють різні речі, але не через "грандіозну стратегію". Він просто більш авантюрний відвідувач.

"Я той хлопець, який замовляє субпродукти, а вона бере лосось", — пояснив він.

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Видання зазначає, що відкритість пар до спільного використання посуду і спільної дегустації страв є досить популярною. Водночас дехто може ставитися до замовлення в ресторані як до "бойового плану", стратегічно обмірковуючи свій спільний вибір, щоб максимізувати різноманітність.

Є ті, хто зовсім не на одній хвилі. Можливі ситуації, коли один партнер ділиться, а інший ні. Крістін Гвінн, 31-річна юристка із Меріленду, дотримується більш ситуативного підходу до рішення. Вона та її чоловік мають негласні "м’які рекомендації" не замовляти одне й те саме — принаймні більшу частину часу.

"Якщо це наш перший візит до ресторану, я б хотіла спробувати більше речей", - сказала вона, і продовжила, - "Але для другого або третього візиту я не проти, якщо є щось, що ми вважали справді смачним, і якщо хтось із нас буде сумувати, що ми не з’їли всього цього".

Не всі пари такі, сказала тренерка із знайомств Дамона Хоффман. Обід загрожує конфліктом, зауважила вона, чи то питання про те, щоб замовити те саме, чи то різні погляди на спільне харчування.

68-річний професор із Торонто сказав, що він із дружиною вів одну й ту саму розмову протягом останніх 40 років під час відвідувань ресторану.

"Це ніколи не підводить — ми сідаємо, і її перший коментар: "Я замовлю це, а ти можеш замовити те", а я кажу: "Почекай, я ще навіть не подивився на меню!", - каже чоловік і додає, що за тільки років звик і лише рідко наполягає на тому, щоб вибрати власну страву, незалежно від того, що хоче дружина.

Нагадаємо, президент Джо Байден підтвердив свій намір балотуватися на другий термін в інтерв’ю ведучому телеканалу ABC News Девіду М’юру. Хоча Байден знову заявив, що має намір балотуватися, він також натякнув, що це оголошення може бути далеко.