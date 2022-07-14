Що з лендлізом: у США пояснили, чому допомога Україні затримується аж до осені

В Білому домі прокоментували, яким чином та коли США планують використати програму лендлізу для України.

Один з посадовців Білого дому розповів, що програма лендлізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші програми, за якими США постачають допомогу Україні, зокрема USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програма президентських повноважень, не передбачають повернення коштів. Тому наразі США працюють саме над такими програмами допомоги.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти", - сказав посадовець Білого дому.

За його словами, сьогодні адміністрація президента США використовує для зазначених програм кошти, які виділив Конгрес Сполучених Штатів. Йдеться про пакет на суму в 40 мільярдів доларів, більша частина з якого закладена на військову допомогу та супутні витрати. Ці кошти потрібно витратити до кінця фіскального року в США, який припадає на кінець вересня.

Своєю чергою координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі зазначив, що адміністрація все ще розглядає повноваження, які надає програма лендлізу.

"Ми вдячні Конгресу за цей законодавчий акт... Це чітко вказує на те, наскільки члени Конгресу цінують підтримку, надану Україні, і хочуть впевнитись, що ми можемо і надалі це робити. Лише минулої п’ятниці президент Байден підписав виділення ще 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні за програмою президентських повноважень. Ми вже маємо багато повноважень, і ми їх використовуємо", - зазначив посадовець.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов повідомив, що лендліз для України запрацює аж з 1 жовтня. Проте президент США Джо Байден може пришвидшити надання Україні сучасного озброєння.

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